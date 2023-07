Eine syrische Flugabwehrrakete ist nach Behördenangaben in der Luft in der Stadt Rahat explodiert. AP

Amman – Die syrische Luftabwehr hat am Sonntag Staatsmedien zufolge mehrere israelische Raketen abgefangen. Die Raketen seien über Libanons Hauptstadt Beirut geflogen und in der Nähe der syrischen Stadt Homs eingeschlagen, zitierten die staatlichen Medien eine Erklärung des Militärs. Es sei lediglich materieller Schaden entstanden.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht nicht sofort bestätigen. Das israelische Militär war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Ein Sprecher schrieb jedoch auf Twitter, eine Flugabwehrrakete, die von syrischem Territorium auf Israel abgefeuert worden war, sei in der Luft explodiert.

Angriffe in vergangenen Monaten verstärkt

Indes sagte ein israelischer Militärsprecher, Kampfflugzeuge hätten Ziele getroffen, darunter eine syrische Luftabwehrbatterie, von der aus eine Flugabwehrrakete auf Israel abgefeuert worden sei. Nach einer Explosion in der Luft, die in ganz Israel zu hören war, landeten laut Polizei Reste der syrischen Rakete in Rahat, einer Stadt etwa 180 Kilometer südlich der Waffenstillstandslinie zwischen beiden Ländern.

Es gab keine Hinweise auf Verletzte. Lokale Medien zeigten das offenbar geschwärzte Vorderteil einer großen Rakete, die aufrecht in einem offenen Bereich zwischen Wohnhäusern stand.

Israel hat in den vergangenen Monaten die Angriffe auf syrische Flughäfen und Luftwaffenstützpunkte verstärkt, die nach Darstellung der Regierung in Jerusalem vom Iran für Waffenlieferungen an Verbündete in Syrien und im Libanon genutzt werden. Der Einfluss des Iran in Syrien ist gewachsen, seit das Land Präsident Bashar al-Assad im seit 2011 andauernden Bürgerkrieg unterstützt. Mit dem Iran verbündete Kämpfer, darunter die Hisbollah, beherrschen mittlerweile Gebiete im Osten, Süden und Nordwesten Syriens sowie mehrere Vororte rund um die Hauptstadt Damaskus. (APA, red, 2.7.2023)