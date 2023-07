Die Polizei in Baltimore ist im Einsatz. AP

Baltimore (Maryland) - In Baltimore ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Schießerei mit zwei Toten und 28 Verletzten gekommen, teilte die örtliche Polizei mit. Einsatzkräfte befinden sich am Tatort, der TV-Sender CNN berichtete zuerst von dem Vorfall. Drei Personen sollen sich in kritischem Zustand befinden.

Die Schüsse ereigneten sich demnach im Stadtteil Brooklyn Homes im Süden der Metropole. Dort waren nach Medienangaben zuvor Hunderte Menschen zu einer jährlichen Feier namens "Brooklyn Day" zusammengekommen. Unklar war auch, ob es sich dabei um einen einseitigen Angriff oder um einen Schusswechsel handelte. Zeugen berichten von 20 bis 30 Schüssen, die abgegeben wurden.

"Dies war eine rücksichtslose, feige Tat, die hier geschehen ist und die viele Leben dauerhaft verändert und zwei Menschen das Leben gekostet hat", sagte Bürgermeister Brandon Scott. (luza, APA, 2.7.2023)