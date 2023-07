Die Polizei in Baltimore ist im Einsatz. AP

Baltimore (Maryland) - In Baltimore ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Schießerei mit mehreren Toten und Verletzten gekommen, teilt die örtliche Polizei mit. Einsatzkräfte befinden sich am Tatort, der TV-Sender CNN berichtete zuerst von dem Vorfall.

Ersten Berichten zufolge wurden mehrere Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt, so der lokale Sender Fox 45 Baltimore. Demnach sollen zehn Personen von der Polizei ins Spital gebracht worden sein, 19 weitere konnten selbst in ein Krankenhaus fahren. Zeugen berichten von 20 bis 30 Schüssen, die abgegeben wurden.

Weitere Infos folgen. (red, 2.7.2023)