Mobilfunk und Internet : Überholt oder gar nicht vorn dabei

Von Papier bis Gummistiefeln – das 1865 in Finnland gegründete Unternehmen Nokia hat schon vieles erzeugt. Die besten Zeiten erlebte es um die Jahrtausendwende als Weltmarktführer für Mobiltelefone – bevor Apple mit dem iPhone neue Maßstäbe setzte und die Finnen vom Thron stieß. Seitdem ist Nokia nur noch Netzwerkausrüster im Mobilfunk, das große Geld verdienen in diesem Bereich andere, meist Konzerne aus den USA oder Asien.

Dazu kommt, dass Europa bei den Internetkonzernen nie wirklich führend war – hier mischten ab den späten 1990ern zunächst Amazon, später auch Google oder Facebook die Karten neu. Gemeinsam mit Apple stiegen sie zu den weltweit wertvollsten Unternehmen auf. China zog nach, baute mit Huawei konsequent einen der großen Smartphoneerzeuger auf und etablierte auch im Internet mit Alibaba und Co entsprechende Pendants zu den großen US-Plattformen. Anders als die Europäer hängt das Reich der Mitte diesbezüglich nicht am Tropf großer US-Unternehmen.

Das nächste große Ding im Technologiebereich dürfte künstliche Intelligenz werden, auch wenn der Hype um Technologien wie ChatGPT des US-Unternehmens OpenAI überzogen wirkt. Klar ist allerdings, dass sich die wirtschaftliche Nutzung von künstlicher Intelligenz in einem frühen Stadium befindet – es ist noch offen, wer dafür ein unschlagbares Geschäftsmodell entwickelt. Die beste Ausgangsposition hat Europa dafür aber nicht.

Sonnenkraft und Wärmepumpen: Neue Abhängigkeiten entstehen

Europas einziger Solarzellenhersteller droht mit einer Produktionsverlagerung in die USA – ein Schritt, der bezeichnend ist für den Zustand der europäischen Solarbranche. Bisher produziert das Schweizer Unternehmen Meyer Burger in Sachsen-Anhalt. Wechselt es in die USA, winken ihm hunderte Millionen an Förderungen. "In den USA rollt man uns den roten Teppich aus", so die Firma. China sowie andere asiatische Staaten haben Europa in den vergangenen Jahren weitgehend den Rang abgelaufen. Die USA sind derzeit in etwa gleichauf mit Europa – hoffen aber, mit ihren Angeboten des Inflation Reduction Act Meter gutzumachen.

Gut aufgestellt ist Europa hingegen im Windkraftbereich. So fertigten europäische Unternehmen sogar etwas mehr Rotorblätter an, als sie 2022 für den Bau neuer Anlagen gebraucht wurden. Die Gestelle – also jeder Turm sowie der Teil, an dem das Rotorblatt montiert wird – konnten zu rund 70 Prozent abgedeckt werden.

Auch Wärmepumpen werden zu knapp 70 Prozent in Europa gefertigt – allerdings fragt sich, wie lange das noch so sein wird. Der deutsche Heizungsspezialist Viessmann etwa verkaufte im April sein Wärmepumpengeschäft an den US-Konzern Carrier Global. Die beiden Unternehmen kündigten an, zusammen einen "zukunftssicheren globalen Klimachampion" schaffen zu wollen. Internationale Firmen könnten durch Skaleneffekte die Preise für die Energiewende drücken, so das Argument. Kritikerinnen und Kritiker warnen hingegen vor neuen Abhängigkeiten.

Automobilbranche: Zu lange auf dem Verbrenner ausgeruht

Lange war die Automobilbranche ein Vorzeigeobjekt der europäischen Industrie – sowohl unter den Herstellern als auch unter den Zulieferern entstanden Konzerne mit Weltformat. Doch im zukunftsträchtigen Bereich der Elektromobilität haben derzeit wohl andere die Nase vorn – einerseits der US-Pionier Tesla, auf der anderen Seite junge chinesische Anbieter. Aus der Sicht des WU-Experten Oberhofer haben die europäischen Hersteller den Trend verschlafen, also die Bedeutung zu spät erkannt.

Das Produktangebot der deutschen Anbieter gilt als lückenhaft, sie hinken auch beim Infotainment hinterher. Nachdem Entwickler von Mercedes chinesische Modelle im Vorjahr getestet hatten, kamen sie zu dem Schluss: Die Asiaten seien wagemutiger, kreativer und innovativer. "Da rollt eine Lawine auf uns zu", lautete das Fazit hinter vorgehaltener Hand.

Die Folge: Im Reich der Mitte verdrängte etwa der chinesische Elektroautohersteller BYD im ersten Quartal mit einem Marktanteil von elf Prozent am Gesamtmarkt, also inklusive Verbrenner, die seit Jahrzehnten führende Marke Volkswagen vom ersten Platz. Ist das Rennen also schon gelaufen?

Oberhofer glaubt, dass die Europäer, vor allem die deutschen Anbieter, bei der Elektromobilität aufholen können. Einerseits verfügten sie über das nötige industrielle Potenzial, zudem eile ihren Fahrzeugen unter dem Schlagwort "deutsche Ingenieurskunst" ein guter Ruf voraus.