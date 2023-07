Mit Apple eine Partnerschaft einzugehen, ist für viele Unternehmen verlockend. Immerhin garantiert das nicht nur gute Schlagzeilen, alleine der Name Apple garantiert einen gewissen Erfolg. Zieht doch jeder neuer Apple-Service die Treuesten unter den Fans des iPhone-Herstellers an. Was eine solche Partnerschaft aber nicht garantiert, ist, dass man dabei auch finanziell gut aussteigt, und so zieht ein Unternehmen nun offenbar die Notbremse.

Abgang

Die Investment-Bank Goldman Sachs will die Kooperation rund um Apples eigene Kreditkarte, also die Apple Card, einstellen. Das berichtet das Wall Street Journal in Berufung auf mit der Angelegenheit betraute Personen. Goldman Sachs will seine Verpflichtungen demnach an eine andere Größe in der Finanzbranche abtreten – und zwar American Express.

Goldman Sachs will die Partnerschaft um die Apple Card loswerden. Apple

Ob es auch wirklich so kommt, ist allerdings derzeit noch nicht sicher, wie der Bericht betont. Ist doch nicht klar, ob American Express die Aufgaben so übernehmen will – und wenn ja, wann.

Vorgeschichte

Der Bericht kommt nicht vollständig überraschend, hatte Goldman Sachs doch schon vor einiger Zeit durchblicken lassen, dass man mit dem Apple-Card-Deal nicht glücklich ist. So hieß es Anfang des Jahres, dass man bisher bereits eine Milliarde US-Dollar rund um die Kreditkarte verloren hat.

Für Besitzer der Apple Card könnte dieser Wechsel übrigens durchaus merkbare Konsequenzen haben. So werden die Karten bisher von Mastercard ausgestellt, das von wesentlich mehr Händlern akzeptiert wird als American Express. (apo, 2.7.2023)