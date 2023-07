ÖOC-Präsident Karl Stoss und Generalsekretär Peter Mennel. APA/GEORG HOCHMUTH

Simmering gegen Kapfenberg ist vergleichsweise ein harmloses Tänzchen. Nicht auszudenken, was Helmut Qualtinger eingefallen wäre, um die im heimischen Sport fliegenden Fetzen zu beschreiben. "Brutalität" allein hätte da vielleicht nicht gereicht.

Für Montagvormittag wurde in einem Wiener Hotel eine außerordentliche Hauptversammlung des Österreichischen Olympischen Comitès (ÖOC) angesetzt, die Ansetzung kam auf Antrag von fünf Fachverbänden (Schwimmen, Golf, Turnen, Basketball, Ringen) zustande, die harsche Kritik an der Amtsführung und am Amtsverständnis von ÖOC-Präsident Karl Stoss und ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel geübt hatten. Die Vorarlberger lenken die ÖOC-Geschicke seit Herbst 2009, nicht wenige meinen, dass vor allem Mennel lenkt, seit Stoss vor Jahren seinen Lebensmittelpunkt nach Thailand verlegte.

"Karl Stoss war viel zu selten im Lande", sagt ein hoher Sportfunktionär dem STANDARD, "und hat gar nicht mitbekommen, wie groß die Unzufriedenheit über die ÖOC-Führung geworden ist. Und aus dem Grund wollte er jetzt nicht zulassen, dass auch seine Gegner ins Boot geholt werden."

Überfällige Neuwahl

Genau darauf lief der Wahlvorschlag eines vom ÖOC eingesetzten Wahlausschusses hinaus. Schließlich hätten schon längst Neuwahlen des ÖOC-Vorstands (inklusive ÖOC-Präsidium) stattfinden sollen. Doch Stoss fühlte sich unzureichend eingebunden, um nicht zu sagen: übergangen. Also wurde dem Wahlausschuss das Misstrauen ausgesprochen, Stoss kündigte an, einen neuen Ausschuss einzusetzen.

Das ging seinen Kritikern zu weit, schließlich hätte, so waren sie überzeugt, eine Mehrheit der Verbände dem eingebrachten Vorschlag zugestimmt. Der Wahlausschuss war auch hochkarätig besetzt gewesen, ihm stand Sportunion-Prässident Peter McDonald vor, zudem gehörten ihm u.a. die Geschäftsführer der größten Sportverbände an, Christian Scherer (Ski) und Thomas Hollerer (Fußball).

Die außerordentliche Hauptversammlung sollte für Klarheit sorgen. Doch von Klarheit wird, das stand schon vor dem Montag fest, vorerst wieder nichts. Denn die fünf Verbände haben ihren Antrag auf Abhaltung der außerordentlichen HV kürzlich wieder zurückgezogen, sie sehen diverse rechtliche Fragen ungeklärt und haben in einem offenen Brief an Sportminister Werner Kogler (Grüne) appelliert, er möge sich "persönlich einbringen", um zu verhindern, dass es zu einem "nicht mehr zu behebenden Schaden für die gesamte olympische Bewegung Österreichs" kommt.

Rechtliche Fragen

Sie werfen Stoss vor, er habe das ÖOC in eine Lage gebracht, in der zunächst diverse rechtliche Fragen geklärt werden sollten. Fragen, die u.a. die Verbindungen zwischen dem ÖOC und der Crowdfunding Plattform "I believe in you" (IBIY) betreffen. Die betreffende GmbH wurde zu je einem Drittel vom ÖOC, der Sporthilfe und der Schweizer IBIY-Mutter gestemmt, Geschäftsführer ist Peter Mennel, der ÖOC-Generalsekretär.

Das wäre vielleicht kein Problem, hätte die österreichische IBIY-Plattform nicht in den ersten fünf Jahren einen Bilanzverlust von mehr als 700.000 Euro verbuchen müssen, vor allem wegen hoher Personalkosten. Auch darüber würden die Stoss-kritischen Funktionärinnen und Funktionäre nun gerne reden.

Sie werfen der ÖOC-Führung "juristische Finten" vor, dazu gehöre etwa, dass jeder Verband – anders als früher – nur einen Delegierten zur HV schicken dürfe. Dazu mag kommen, dass der eingebrachte Wahlvorschlag die von den fünf Verbänden erhoffte Mehrheit verfehlen dürfte. Sie führen es darauf zurück, dass viele andere Verbände Druck seitens des ÖOC verspürt hätten.

Aus ihrer Sicht ist es sogar so, dass die Hauptversammlung hinfällig oder nicht rechtswirksam wäre, so sie stattfindet. Die ÖOC-Führung sieht das anders und hält am Termin am Montag fest. Die Ära Stoss, die sich schon zweimal verlängerte, ohne dass gewählt worden wäre, dürfte sich somit wieder verlängern. Findet sich ein neuer Wahlausschuss, der einen neuen Wahlvorschlag liefert, so könnte im September gewählt werden. Könnte. (Fritz Neumann, 2.7.2023)