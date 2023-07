Die ukrainische NGO Save Ukraine arbeitet an der Rückführung verschleppter Kinder – ein Rennen gegen die Zeit. Denn mit der Adoption erhalten ukrainische Kinder in Russland neue Identitäten

Kunst unter anderem von Kindern auf russischen Raketenteilen als Umgang mit den Geschehnissen im Krieg. APA/AFP/SERGEI SUPINSKY

Zehntausende Kinder wurden im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine nach Russland verschleppt. Viele landen letztlich durch Adoption in russischen Familien. Offizielle ukrainische Stellen sprechen von 20.000 bestätigten Fällen. Ausgegangen wird aber von weitaus mehr. Wegen dieser systematischen Entführungen erließ der Internationale Strafgerichtshof (ICC) einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin. Dmytro Filipenko, Co-Vorsitzender von Save Ukraine, erzählt über die Arbeit seines Vereins.

STANDARD: Wie erfahren Sie von und wie finden Sie entführte Kinder?

Filipenko: Wir erhalten die Information von den Eltern oder Angehörigen über unsere Hotline. Oder wir erhalten eine Anfrage des Kindes selbst über unsere Hotline – wenn es ein Kind schafft, an ein Telefon zu kommen. Und dann sammeln wir alle notwendigen Dokumente und bereiten die Reisedokumente für die Angehörigen vor. Üblicherweise sind das Mütter oder Großmütter. Dann laden wir die Leute, die reisen werden – also Mütter, Großeltern oder Anwälte –, nach Kiew ein und bereiten die Reise (über die baltischen Staaten, Anm.) vor. Wir bereiten sie dabei vor allem auch darauf vor, dass sie verhört werden könnten bei der Einreise. Es geht darum, das Trauma und den Stress zu reduzieren. Sie müssen den Ablauf genau verstehen. Dann reisen wir, holen die Kinder ab und reisen zurück.

STANDARD: Wie gestaltet sich da der Kontakt zu den russischen Behörden?

Filipenko: Es gibt keine direkte Kooperation mit den russischen Behörden. Wir haben Partner in Russland und Belarus, die mit den Eltern oder den Angehörigen zu den Einrichtungen gehen und die Kinder holen. Manchmal dauert das zwei Stunden, manchmal zwei Tage. Das hängt vom Fall und den Dokumenten und auch von der jeweiligen Einrichtung ab.

STANDARD: Gibt es da Fälle, bei denen Sie vor Ort gescheitert sind?

Filipenko: Ja, es gab eine Großmutter, die an der Grenze 14 Stunden lang verhört wurde und die am darauf folgenden Tag an Erschöpfung verstarb. Wir haben es nicht geschafft, die zwei Kinder zu holen. Die russischen Behörden haben diesen Fall dann auch rasch identifiziert und die Kinder sofort an einen anderen Ort gebracht.

STANDARD: Gab es auch Fälle, in denen Sie trotz aller nötigen Dokumente daran gehindert wurden, diese Kinder abzuholen?

Filipenko: Ja. Aber wir haben es letztlich immer geschafft, die Kinder zu holen, dann eben nach längeren Verhandlungen. Manchmal fordern die Behörden zusätzliche Dokumente, das braucht Zeit.

STANDARD: Was ist mit den Kindern, die adoptiert wurden? Sie haben neue Dokumente, neue Namen, neue Geburtsurkunden – und sind damit so gut wie unauffindbar. Wie groß ist das Zeitfenster von der Verschleppung bis zur Adoption?

Filipenko: Dieses Zeitfenster ist etwa ein halbes Jahr. Die russische Gesetzgebung erlaubt es ja nicht, ukrainische Kinder zu adoptieren, daher müssen diese Kinder erst russische Staatsbürger werden.

STANDARD: Was ist die russische Strategie dahinter?

Filipenko: Der Plan ist es, ukrainische Kinder nicht zu Ukrainern werden zu lassen. Wir haben versucht zu analysieren, auf welche Kinder sie es abgesehen haben: welches Alter, welches Geschlecht. Das ist unmöglich. Sie nehmen einfach alle. Das ist der Grund, wieso wir nicht wissen, was die Strategie ist. Ich glaube aber, dass nicht alle adoptiert werden. Aus einem Grund: Es war populär in Russland, ukrainische Kinder zu adoptieren, und es wurde auch von ganz oben propagiert. Aber nach dem ICC-Haftbefehl ist die Zahl der Familien, die sich dazu bereiterklärt haben, rapide zurückgegangen.

STANDARD: Ist sexuelle Ausbeutung ein Thema?

Filipenko: Wir haben eine Reihe an Fällen. Das sind sehr schwierige Fälle. Wir holen Kinder ja nicht nur aus Russland zurück zu ihren Familien, sonder auch aus okkupierten Gebieten. Und dort ist das ein riesiges Problem. Wir haben fünf Betreuungscenter, eines davon arbeitet ausschließlich mit Opfern sexueller Gewalt. Jedes Kind und jede Mutter erhält psychologische Hilfe – vor der Reise und danach gemeinsam.

STANDARD:Was sind die Folgen, mit denen die Kinder zu kämpfen haben?

Filipenko: Alle hatten Angst, in die Ukraine zurückzukehren. Sie wurden einer Gehirnwäsche unterzogen. Sie alle glauben, die Ukraine gebe es nicht mehr. Oder ihnen wurde gesagt, ihre Eltern wollten sie nicht mehr sehen. Oder: Dass ukrainische Nazis sie töten würden, weil sie in Russland waren. Es braucht mitunter sogar auch Zeit, die Kinder zur Rückkehr zu bewegen. Wir hatten den Fall einer Schwester, die ihren kleinen Bruder drei Tage zur Rückkehr bewegen musste. Manchen – etwas älteren – Kindern wurde auch gesagt, ihnen würde eine Wohnung geschenkt, wen sie 18 Jahre alt würden. Aber sie werden nie eine Wohnung erhalten, wenn sie 18 sind – viel eher einen Einberufungsbefehl. Das ist die Realität.

STANDARD: Gibt es solche Fälle?

Filipenko: Viele. Nach der ersten Invasion 2014 gab es auch viele Kinder, die nach Russland gebracht wurden. Damals haben wir es nicht geschafft, sie zurückzubringen. Viele von ihnen sind jetzt Soldaten. Neun Jahre sind vergangen. Wenn sie damals elf Jahre alt waren, sind sie heute 20 Jahre alt. Es gibt auch eine ganze Reihe an Reportagen im russischen Staats-TV, in denen solche Kinder vorkommen. Sie wurden einer kompletten Gehirnwäsche unterzogen. (Stefan Schocher, 3.7.2023)