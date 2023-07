Der Niederländer krönt sein souveränes Wochenende mit dem Sieg in Spielberg. Ferraris Leclerc wird Zweiter, Perez fährt auf Platz drei

Die personifizierte Dominanz. AP/Darko Vojinovic

Spielberg - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat auch das Heimspiel seines Red-Bull-Rennstalls gewonnen und fährt weiterhin seinem dritten Titel entgegen. Der Niederländer entschied am Sonntag den Großen Preis von Österreich für sich, in Spielberg verwies er Charles Leclerc im Ferrari und seinen Teamkollegen Sergio Perez auf die Plätze zwei und drei.

Verstappen baute seinen Vorsprung im WM-Klassement durch den siebten Saisonsieg weiter aus, nach 9 von 22 Rennen trennen ihn bereits 81 Punkte vom ersten Verfolger Perez. Der Mexikaner fuhr in Spielberg nach einem schwachen Qualifying und einer Aufholjagd immerhin noch auf das Podest. Fernando Alonso fuhr im Aston Martin als Sechster über die Ziellinie und bleibt mit 129 Zählern WM-Dritter.

Die typische Ansicht der Verstappen-Konkurrenz. AFP/JOE KLAMAR

Verstappen hatte die Pole-Position geholt und am Samstag auch das Sprintrennen gewonnen, es war damit das vierte perfekte Wochenende für den Titelverteidiger in Folge. Zudem feierte er auf seiner Lieblingsstrecke in Spielberg bereits den fünften Grand-Prix-Sieg. (sid, red, 2.7.2023)

Endstand des Formel-1-Grand-Prix von Österreich (Rennlänge: 71 Runden zu je 4,318 km = 306,452 km):

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:25:33,607 (Schnitt: 216,319 km/h)

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari +5,155

3. Sergio Perez (MEX) Red Bull +17,188

4. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +21,377

5. Lando Norris (GBR) McLaren +26,327

6. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +30,317

7. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +39,196

8. George Russell (GBR) Mercedes +48,403

9. Pierre Gasly (FRA) Alpine +57,667

10. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +59,043

11. Alexander Albon (THA) Williams +1:09,767

12. Esteban Ocon (FRA) Alpine +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA) Williams +1 Runde

14. Guanyu Zhou (CHN) Alfa Romeo +1 Runde

15. Nyck De Vries (NED) AlphaTauri +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo +1 Runde

17. Oscar Piastri (AUS) McLaren +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +1 Runde

19. Kevin Magnussen (DEN) Haas +1 Runde

Ausgeschieden: Nico Hülkenberg (GER) Haas

Schnellste Runde: Max Verstappen (NED) Red Bull in der 71. Runde in 1:07,012 (Schnitt: 231,970 km/h)

WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen):

1. Max Verstappen (NED) Red Bull 229

2. Sergio Perez (MEX) Red Bull 148

3. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 129

4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 108

5. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 86

6. Charles Leclerc (MON) Ferrari 72

7. George Russell (GBR) Mercedes 70

8. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 43

9. Esteban Ocon (FRA) Alpine 31

10. Lando Norris (GBR) McLaren 22

11. Pierre Gasly (FRA) Alpine 17

12. Nico Hülkenberg (GER) Haas 9

13. Alexander Albon (THA) Williams 7

14. Oscar Piastri (AUS) McLaren 5

15. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 5

16. Guanyu Zhou (CHN) Alfa Romeo 4

17. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri 2

18. Kevin Magnussen (DEN) Haas 2

Stand Konstrukteurs-WM (nach 9 von 22 Rennen):

1. Red Bull 377

2. Mercedes 178

3. Aston Martin 172

4. Ferrari 158

5. Alpine 48

6. McLaren 27

7. Haas 11

8. Alfa Romeo 9

9. Williams 7 10. AlphaTauri 2

Nächstes Rennen: Grand Prix von Großbritannien am 9. Juli in Silverstone