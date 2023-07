Calvin Yang (Mitte), studiert jetzt in Berkeley. AP/Jose Luis Magana

Als sich der 21-jährige Calvin Yang für ein Studium an der renommierten US-Uni Harvard bewarb, trug er einen glänzenden Lebenslauf im Gepäck: Bestnoten aus der Highschool, sportliches Engagement, Gründer eines politischen Thinktanks. Der Kanadier landete in seinem Land sogar in einer "30 unter 30"-Liste. Alle sagten zu ihm: Er sei der klassische Harvard-Mann. Doch Harvard wollte ihn nicht.

"Ich konnte nicht anders, als darüber zu grübeln, ob es etwas mit meiner Hautfarbe zu tun hatte", so der junge Überflieger in der New York Post. Yang ist ein "Chinese Canadian", also ein Kanadier mit chinesischer Migrationsgeschichte.

Nach der Absage hat er sich den Students for Fair Admissions angeschlossen. Am Donnerstag hat die Gruppe einen Prozess vor dem US-Höchstgericht gegen Harvard gewonnen: Die Aufnahmepolitik dort ist demnach diskriminierend. Yang und seine Mitstreiter hatten argumentiert, dass der "Affirmative Action Plan", also die Berücksichtigung von "race" bei Aufnahmeverfahren an Unis, bei Menschen mit sichtlich asiatischem Aussehen genau das Gegenteil bewirke, sie nämlich diskriminiere.

Gegen strukturellen Rassismus

Das Urteil ist höchst umstritten. So galt die Abschaffung als Forderung der Rechten; nicht nur Asian Americans, vor allem auch weiße Menschen fühlten sich diskriminiert. Befürworter sehen es aber vielmehr als zentralen Mechanismus im Kampf gegen strukturellen Rassismus und sehen Yang von Rechten instrumentalisiert.

Diese Politik, schreibt Yang, sei zwar gut gemeint, aber "schlecht umgesetzt". Als er sich 2020 in Harvard bewarb, habe er alles getan, um "weniger asiatisch" rüberzukommen. So habe er zum Beispiel nicht erwähnt, dass er eigentlich gut Klavier spielt, weil das vielleicht zu klischeehaft hätte wirken könnte. Nachdem es mit Harvard nicht geklappt hatte, ging Yang an die – nicht weniger renommierte – Berkeley-Uni, wo er aktuell Jus und politische Ökonomie studiert.

Ob die Absage tatsächlich auf seine Hautfarbe zurückzuführen war, wird er natürlich nie erfahren. Yang selbst geht davon aus. Und sogar wenn es keinen Unterschied gemacht hätte: "Ich würde mich nicht fragen müssen, ob es daran liegt, dass ich Chinese Canadian bin." Ob gerade die Abschaffung des Affirmative Action Plan diese Ungerechtigkeit im Grunde ändert, ist fraglich. Das Gesetz war ein Instrument, um eben derartige Denkmuster langfristig aufzubrechen. (Anna Sawerthal, 2.7.2023)