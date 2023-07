19.40 REPORTAGE

Re: Wenn Menschen verschwinden – Familien fordern Antworten Jeden Tag gehen bis zu 300 Vermisstenanzeigen bei der deutschen Polizei ein. Die meisten Menschen tauchen nach wenigen Tagen wieder auf. Aber von rund drei Prozent fehlt auch nach einem Jahr jede Spur. Ein Albtraum für die Angehörigen. Bis 20.15, Arte

20.15 ZWEIG-VERFILMUNG

Schachnovelle (Ö 2021, Philipp Stölzl) Als Wien 1938 von den Nationalsozialisten besetzt wird, versucht Anwalt Josef Bartok mit seiner Frau Anna in die USA zu fliehen, er wird aber von der Gestapo verhaftet. Der Jurist weigert sich, in welcher Form auch immer, mit der Gestapo zu kooperieren. Oliver Masucci und Birgit Minichmayr in einer Stefan-Zweig-Verfilmung. Bis 21.55, ORF 1

20.15 MAGNAT

Aviator (The Aviator, USA 2004, Martin Scorsese) Leonardo DiCaprio spielt den reichen Hollywoodmagnaten Howard Hughes. Mit Cate Blanchett, Kate Beckinsale und Gwen Stefani. Opulent inszeniert und fünffach Oscar-prämiert. Bis 22.55, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Gequält und fast getötet – Der Bub in der Hundebox. / Angst. / Psychoterror und seine Folgen. / Wie sich ein Brite auf den Klimakollaps vorbereitet. Bis 22.00, ORF 2

21.35 RETRO

Alltagsgeschichte: Denn Hundeherzen schlagen treu In dieser Folge aus dem Jahr 1991 skizziert Elizabeth T. Spira, die "zwischenmenschliche Beziehung" von Herrchen oder Frauchen und dem Hund. Danach folgt die Alltagsgeschichte:Tätowiert von 2004. Bis 23.20, ORF 3

22.25 DOKUMENTATION

Love will come later – Die Liebe kommt später Samir lebt in Marrakesch, sehnt sich nach Liebe und einer besseren Zukunft. Doch seine Sommerflirts enden immer am Flughafen, er bleibt zurück in einem Land mit begrenzten Möglichkeiten. Julia Furer zeigt die Komplexität und Vielschichtigkeit von Liebe in einer globalisierten Welt. Bis 23.50, 3sat

Samir aus Marrakesch in Julia Furers Dokumentarfilm "Love will come later", 22.25 Uhr, 3sat. ZDF, SRF, Freihändler Filmproduktion

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Jonathan Fine, ab 2025 Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums, zu Gast bei Peter Schneeberger. / Bachmannpreisträgerin Valeria Gordeev. / Thriller Bis ans Ende der Nacht. Um 23.30 folgt Michael Heltau – Alles für die Bühne. Bis 23.55, ORF 2

22.55 ACTION

The Green Hornet (USA 2011, Michel Gondry) Britt Reid (Seth Rogen) erbt das Medienimperium seines Vaters und findet einen Freund in Kato (Jay Chou), einem Angestellten seines Vaters. Zusammen wollen sie Verbrechen bekämpfen. Als Paradebösewicht ist Christoph Waltz im Einsatz. Bis 1.10, Kabel 1

23.15 SCHIFFSDRAMA

Styx (D/Ö 2018, Wolfgang Fischer) Um eine Auszeit zu bekommen, will Rike (Susanne Wolff) von Gibraltar bis zur Atlantikinsel Ascension segeln. Sie trifft auf ein manövrierunfähiges Fischerboot. Rike muss handeln. Bis 0.40, NDR

