Statt "Wiener Zeitung" nun "WZ" in Violett, Hollywood-Schauspiel-Streik vertagt, "Meme Girls", Jeremy Clarkson "sexistisch"

Die besten Serien im Juli "Futurama", "Last King of the Cross", "Karen Pirie" hat Eleni Ernst ausgesucht - und noch einige Tipps mehr.

Da rollt was auf uns zu: "Futurama" ist wieder da, Bender natürlich vorne mit dabei. Hulu/Disney+

Rechter Kanal "Auf 1" will mit TV-Ankündigung Spenden generieren, Medienbehörde und Sat-Betreiber sagen, sie wissen noch nichts davon.

"Wiener Zeitung" startet neu und digital in Violett als "WZ" und betont, sie sei "definitiv nicht Pressestelle des Kanzleramts".

Jeremy Clarksons Hasskolumne gegen Herzogin Meghan war sexistisch, urteilt die britische Medienbehörde

Streik der Hollywood-Schauspielerinnen und Schauspieler vertagt - noch wird verhandelt, die Frist ist verlängert.

Servus TV jubelt über 4,8 Prozent Monatsquote mit Alaba und Co - die Monatsmarktanteile

"Meme Girls", die auf RTL dem Klischee entkommen - im TV-Tagebuch

Durchsichtiges Holz und andere "Wunderstoffe" in der Arte-Mediathek - im TV-Tagebuch

Switchlist Sidney Poitier und "Blade Runner - The Final Cut" - die TV-Tipps für Sonntag

