Ein mangelndes Interesse am Thema Augmented und Virtual Reality kann man Google nur schwerlich vorwerfen. Mehr als zehn Jahre ist es mittlerweile her, da hatte das Unternehmen mit einer spektakulären Präsentation seiner Datenbrille Glass für Aufsehen gesorgt. Die folgenden Reaktionen der Öffentlichkeit waren jedoch wenig freundlich, mangelnde soziale Akzeptanz sorgte für eine Welle an negativen Schlagzeilen.

Eine Reihe an Fehlschlägen

In den Jahren danach folgten einige ähnliche erfolglose Unterfangen. Die Billig-VR-Lösung Cardboard sorgte zwar für einen kurzen Hype, der Versuch, dieses Konzept mit einem Smartphone als Rechenzentrale in Form von Daydream in ein verkaufbares Produkt zu verwandeln, scheiterte aber. Und vor wenigen Wochen wurden dann auch die letzten Verkäufe von Google Glass eingestellt, das jenseits des Auges der breiteren Öffentlichkeit bei manchen Unternehmen einen gewissen Anklang fand.

Daydream ist eines der früheren gescheiterten VR-Projekte von Google. Nun reiht sich ein weiteres ein. Proschofsky / STANDARD

Unterdessen gab es immer wieder Hinweise darauf, dass Google schon wieder an neuer AR/VR-Hardware arbeitet. Gerade angesichts dessen, dass Apple erst Anfang Juni die eigene Vision Pro präsentiert hat, kommt nun ein neuer Bericht doch überraschend. Google scheint nämlich auch dieses Unterfangen schon wieder beerdigt zu haben.

Baba Iris

Jenes "Project Iris", von dem im Vorjahr erstmals zu hören war und in dessen Rahmen eine neue AR/VR-Brille von Google hätte kommen sollen, soll laut einem Bericht von "Business Insider" mittlerweile schon wieder Geschichte sein. Bei den ersten Berichten war die Rede davon, dass es sich um ein drahtloses Modell mit externen Kameras handle, bei dem die aufwendigen grafischen Berechnungen in der Cloud erfolgen.

Dieses Projekt soll bereits Anfang des Jahres eingestellt worden sein. Der Zeitpunkt ist dabei wohl kein Zufall. Google nahm damals einen Stellenabbau vor, dem auch einige andere Projekte wie die Laptop-Entwicklung zum Opfer fielen. Parallel dazu hat der langjährige Chef von Googles AR/VR-Abteilung, Clay Bavor, das Unternehmen in Richtung eines KI-Start-ups verlassen. Bereits zuvor hätten aber dauernde Richtungs- und Strategieänderungen für wachsende Frustration bei den mit dem Projekt vertrauten Entwicklern gesorgt, betont der Bericht.

Software

Das heißt allerdings nicht, dass sich Google ganz aus diesem Bereich zurückziehen will. Stattdessen will man sich in dieser Sparte auf die eigenen Kernstärken fokussieren – also den Aufbau einer Softwareplattform. So dürfte schon bald eine eigene Android-Variante für den Mixed-Reality-Einsatz vorgestellt werden, die dann bei einem in Entwicklung befindlichen Headset von Samsung zum Einsatz kommen soll.

Dass Google und Samsung in diesem Bereich zusammenarbeiten, ist übrigens kein Geheimnis. Google hatte dies bereits im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz I/O im Mai erwähnt, Samsung hatte gar schon im Februar eine Ankündigung für später dieses Jahr angekündigt. Ein weiterer Partner bei dem Projekt soll Qualcomm sein, das mit Snapdragon XR die passende Chip-Plattform liefern soll. (apo, 3.7.2023)