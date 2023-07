Im Jahr 2023 haben sich insgesamt 15.400 Personen zum Medizinaufnahmetest angemeldet. APA/EVA MANHART

Einmal im Jahr findet der Aufnahmetest für Medizin in Wien, Graz, Linz und Innsbruck statt. Von ursprünglich 15.400 Angemeldeten haben am heutigen Freitag insgesamt 11.735 Interessierte an dem Aufnahmeverfahren teilgenommen. Der Test dauert den ganzen Tag.

Was abgefragt wird

Jeder Teil ist unterschiedlich gewichtet: Basiskenntnistest für Medizinische Studien (40 Prozent), kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten (40 Prozent), Textverständnis (zehn Prozent) und sozial-emotionale Kompetenzen (zehn Prozent). Reine Testzeit sind rund fünf Stunden. Jede einzelne Klausur pro Bereich dauert im Schnitt zwischen 30 und 90 Minuten.

Für jedes Wissensfeld gibt es eine festgelegte Anzahl an Fragen. Geprüft werden Kenntnisse in Biologie, Chemie, Physik, Mathematik und Textverständnis. Zusätzlich muss man Figuren zusammensetzen, sich Allergieausweise merken, Zahlenfolgen ergänzen, Wortflüssigkeitsübungen machen, Implikationen erkennen, Emotionen regulieren und erkennen, soziale Entscheidungskompetenzen zeigen, Formen spiegeln und für Zahnmedizin auch Draht biegen.

So viele Studienplätze gibt es

Für Einsteiger im Studienjahr 2023/24 stehen für die Studien Human- und Zahnmedizin insgesamt 1.850 Studienplätze zur Verfügung, davon 760 in Wien, 410 in Innsbruck, 370 in Graz und 310 in Linz. Im Schnitt erhält somit jede 8,3. Person, die den Test macht, einen Studienplatz. Wer ein Reifezeugnis besitzt, sich rechtzeitig anmeldet und 110 Euro zahlt, kann teilnehmen.

Wie gut muss man im Test sein, damit man aufgenommen wird? Es geht beim MedAT-H (Medizintest für Humanmedizin) nicht darum, eine bestimmte Punkteanzahl zu erreichen, sondern besonders gut zu sein, denn: 75 Prozent der Studienplätze Humanmedizin gehen an die bestplatzierten Bewerber mit österreichischem Reifezeugnis. Weitere 20 Prozent gehen an die in der Rangliste nachfolgenden Österreicher und EU-Bewerber. Um die letzten fünf Prozent der Studienplätze konkurrieren Nicht-EU-Bürger, EU-Bürger sowie Österreicher. Mit 80 Prozent korrekten Antworten wäre die Chance somit sehr hoch (je nach Herkunftsland), sich für das Medizinstudium zu qualifizieren.

Sie wollen wissen, wie Sie im Test abschneiden würden? Machen Sie das untenstehende Quiz und finden Sie es raus!

Der Standard

(nick, 7.7.2023)