Spätestens seit es Streamingdienste gibt, haben Serienfans tagtäglich die Qual der Wahl. Überforderung angesichts der gigantischen Fülle des Angebots ist der Normalzustand, wenn man Lust hat, Neuland in Sachen Serien zu erkunden. Allein der langjährige österreichische Streaming-Marktführer Netflix hat mehr als 2.000 Serien aller Art im Angebot, von den Mitbewerbern wie Amazon Prime, Sky, Apple TV, Disney+ und Co gar nicht zu sprechen. Sehr viel Auswahl also – und sehr viel Gelegenheit, um selbst für das ausgefallenste Interesse noch die passende Serie zu finden.

Neue Serien zu entdecken, die kaum jemand kennt, kann viel Freude machen. Foto:Getty Images/iStockphoto/Jorge Garcia Argazkiak

Wenn Serien noch unbekannt sind

Die Gründe, warum eine bestimmte Serie noch weitgehend unbekannt ist, können vielseitig sein. Fehlendes Marketing kann eine Rolle spielen, wenn die breite Masse von deren Existenz noch nichts ahnt. Manchmal ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung schlecht gewählt, weil die Konkurrenz durch parallel erscheinende Serien-Blockbuster allzu groß ist. Manche Serien sorgen in anderen Ländern bereits für Furore, haben jedoch in Österreich noch kein großes Publikum für sich gewinnen können. Andere kennt selbst in ihrem Produktionsland kaum jemand, doch wer sie bereits entdeckt hat, kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Wer "Gatekeeping", also das bewusste Geheimhalten seiner Entdeckung, betreibt, tut sich und seiner Lieblingsserie unter Umständen nichts Gutes: Je bekannter und beliebter eine Serie beim Publikum ist, desto größer ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass von dieser noch zahlreiche weitere Staffeln produziert werden. Das sollte Grund genug sein, mit seinen Serienfavoriten nicht hinterm Berg zu halten – geteilte Freude ist auch dann doppelte Freude, wenn es um gut gemachte Serienkost geht.

Ihre Serien-Geheimtipps, bitte!

Welche weitgehend unbekannte Serie haben Sie bereits für sich entdeckt? Was gefällt Ihnen daran am besten? Und Fans welcher bekannteren Serie oder welches Genres könnten daran Gefallen finden? Teilen Sie Ihre Entdeckung mit der STANDARD-Community, und verhelfen Sie diesem noch verborgenen Serien-Juwel zu größerer Beliebtheit! (Daniela Herger, 3.7.2023)