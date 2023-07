Der Sommer ist da, und damit auch die Hochzeit zum draußen Verweilen. Die Schanigärten, die sich quer über die Stadt verteilen, könnten dabei nicht unterschiedlicher sein: Die einen zwängen sich in die vielbefahrene Straße, auf der Lkws und getunte Boliden ein Wettrennen veranstalten, die anderen Outdoor-Platzerln nisten sich zwischen viel Grün ein und sorgen für ein wenig Idyll mitten in der City. Egal welchen Schanigarten man auswählt, draußen sitzen ist im Sommer für viele das Wichtigste.

Die Wirtschaftskammer Wien hat nun die schönsten Schanigärten der Stadt gewählt. Durch ein Onlinevoting und eine Jury aus den Branchen Wirtschaft, Design und Architektur wurden die besten Adressen Wiens in vier Kategorien auserkoren. Den besten klassischen Schanigarten hat demnach die Fischerie in der Praterstraße 49 im zweiten Bezirk. Zum ersten Mal wurde der Branchenpreis in der Kategorie "Über den Dächern" verlieren. Der ging an das Zoku Vienna, ebenfalls im zweiten Bezirk (Perspektivstraße 6).

Gast- und Schanigärten haben derzeit Hochsaison. Getty Images/iStockphoto

Die beiden weiteren Preisträger sind das Große Schutzhaus Rosental am Heschweg 320 im 14. Bezirk in der Sparte "Im Grünen" sowie Meixner's Gastwirtschaft (Buchengasse 64) im zehnten Bezirk und Der Stasta (Lehmangasse 11) im 23. Bezirk in der Kategorie "Geheimtipps" – die wohl nicht mehr lange solche bleiben werden. (rec, 3.7.2023)