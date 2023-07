Lohnt sich das? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, in China zu investieren?

China ist nach den USA die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Trotzdem schrecken viele vor Investitionen in China zurück. Sollte man wegen der wirtschaftlichen und geopolitischen Situation vorsichtig sein, oder ist ein Investment in China sinnvoll? Das besprechen wir in der neuen Folge von "Lohnt sich das?" mit Leopold Quell, Fondsmanager bei Raiffeisen Capital Management. (red, 4.7.2023)