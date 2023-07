Dean Kotiga ist in Kroatien eine Berühmtheit, denn jeder kennt ihn als "Jäger" aus dem Fernsehen aus der kroatischen Ausgabe des TV-Quiz "The Chase", im deutschsprachigen Raum besser bekannt als "Gefragt – Gejagt". So nebenbei ist Dean außerdem einer der weltbesten Quiz-Spieler. "Squizzed" ist ein von ihm herausgegebenes monatliches 101-Fragen-Set für ambitionierte Quiz-Spielerinnen und -Spieler und solche, die es werden wollen.

Die Quizkultur GmbH wurde 2021 von vier Quiz-Enthusiasten aus dem Vorstand und engen Umfeld des Österreichischen Quiz-Verbands gegründet. Mit Pub-Quiz-Events und der Online-Plattform Qutopia fördert sie den geselligen und kompetitiven Wissensvergleich.

