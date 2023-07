Wenn ja, sind Sie in guter Gesellschaft – dem US-Popstar Pink ist das jüngst in Wien passiert. Wo wurde es Ihnen geklaut?

Was viele Radlbesitzerinnen und Radlbesitzer bereits am eigenen Leib erlebt haben, davon weiß nun auch die Sängerin Pink beziehungsweise deren Ehemann und Tochter zu berichten. Pink gastierte am vergangenen Wochenende für zwei Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Bei einem Ausflug in den Prater wurden ihrem Mann und ihrer Tochter Willow die Mountainbikes gestohlen. Diesem Ärger machte der US-Popstar auf Instagram Luft:

Geringe Aufklärungsrate

Es ist wirklich ärgerlich, wenn einem der fahrbare Untersatz entwendet wird. Im vergangenen Jahr wurden 16.824 Fahrräder gestohlen. Die Dunkelziffer ist vermutlich höher, schließlich wird nicht jeder Radldiebstahl auch zur Anzeige gebracht. Die Aufklärungsrate ist recht gering – nur rund fünf Prozent dieser Eigentumsdelikte werden auch aufgeklärt.

Es gibt ja unterschiedliche Wege, wie man sein Fahrrad sichern kann – auch wenn keiner davon zu hundert Prozent vor einem Diebstahl schützt. Vom einfachen Fahrradschloss bis zu GPS-Tracker reichen die Sicherheitsvorkehrungen. "Wirbelstrom" verrät seinen Trick: "Beste Vorgehensweise:

ein gutes Alltagsrad, regelmäßig gewartet, das aber gscheid abgeranzt und hinig ausschaut.

Mir wurde das Rad noch nie gestohlen, obwohl ich es teilweise wirklich an exponierten Stellen abgestellt habe (natürlich trotzdem abgesperrt).

Dazu ein gutes teures Sportrad, das steht aber in der Wohnung selber."

"Rotopress" hat mittlerweile das Fahrradfahren aufgegeben: "Nach mittlerweile vier aus dem versperrten Keller geklauten Fahrrädern aufgehört Fahrrad zu fahren."

Wurde Ihnen auch schon mal ein Rad gestohlen?

Wo wurde Ihr Rad geklaut? Und haben Sie Anzeige erstattet? Haben Sie ein gestohlenes Fahrrad schon einmal wiederbekommen? Wie versuchen Sie Ihr Fahrrad zu sichern? Oder haben Sie gar schon einmal ein Radl entwendet? Erzählen Sie im Forum! (wohl, 4.7.2023)