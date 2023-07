Vor knapp drei Wochen kündigte der Jö-Bonus-Club eine neue Ära seiner Mitgliedschaften an. So eine Nachricht betrifft rund jeden Zweiten im Land – mehr als 4,4 Millionen Menschen in Österreich sind Mitglied im Club, der eine 100-Prozent-Tochter von Rewe ist. Zu Rewe gehören Handelsketten wie Billa, Bipa und Penny. Wer den Konzern beim Einkaufen mit Daten füttert, bekommt Rabatte. Seit Juni können Kunden nun sogenannte Gold-, Basis- und Alias-Mitglieder werden. Im Alias-Modell muss man nur einen Spitznamen und eine E-Mail-Adresse preisgeben.

Während Rewe seine digitale Kundenbindung vorantreibt, bleibt vielen in Österreich aber auch das Sammeln von Rabattmarken und Aufklebern ein liebes Hobby. Parallel zur Kundenkarte bieten Billa und Billa Plus auch Pickerln an, die Einzelprodukte um 25 Prozent vergünstigen. Pickerln gibt es auch beim Konkurrenten Spar. Bei Spar kann man außerdem Rabattmarkerln mitnehmen und in einen Sammelpass kleben. In vielen Facebook-Gruppen in kleinen und mittleren Gemeinden liest man regelmäßig die Frage: "Hat noch jemand Rabattmarkerln für mich übrig?"

Land der Pickerlkultur

Walter Hager vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) berichtet: "Österreich ist ein Land der Pickerlkultur. Wir bekommen unglaublich viele Zuschriften zu den Pickerln." Wenn eine Kassiererin die begehrten 25-Prozent-Pickerln unbrauchbar mache, obwohl ein Kunde sie bisher doppelt und dreifach geklebt habe, sorge das oft für Aufregung.

Eigentlich begann ein neues Zeitalter in der Rabattwirtschaft um die Jahrtausendwende. Im März 2000 führten die Konzerne Metro und Lufthansa die digitale Paybackkarte in Deutschland ein. 2002 berichtete das Magazin E-Media von damals neuartigen "Web-Gutscheinen" und glaubte: "Das Sammeln von Rabattmarken und mühseliges Rausschnipseln von Gutscheinen aus Werbesendungen sind passé." Ganz so kam es nicht. Die Liebe der Österreicherinnen und Österreicher zu Rabattmarkerln und Pickerln hält an. Warum eigentlich?

Viele Österreicherinnen und Österreicher versehen ihre Lieblingsprodukte an der Kassa mit einem Pickerl. IMAGO/Eibner

Rabatte bewirken Impulskäufe

Grundsätzlich sind Rabatte für Kunden verlockend, beinahe unwiderstehlich. Der deutsche Hirnforscher Hans-Georg Häusel weiß um ihre Anziehungskraft. "Unser Gehirn reagiert besonders auf unerwartete Belohnungen. Der Rabatt ist so etwas wie ein Schicksalsschlag im Positiven, eine unerwartete und eigentlich unverdiente Belohnung", sagt er.

Der deutsche Neurowissenschafter Bernd Weber hat nachgewiesen, dass schon der Anblick von großen Prozentzeichen die Belohnungsregion im Gehirn aktiviert. "Die Reaktion auf Rabatte lässt sich mit der Evolution erklären. Was heute der Rabatt ist, war früher das Wild im Wald, das unerwartet daherkam", sagt Häusel. "Es war sinnvoll, nicht nachzudenken, sondern gleich zuzuschlagen."

Etwas zum Anfassen

Die Welt der analogen Rabattmarken ist überschaubar und transparent. Das ist ihr Vorteil. Im Gegensatz zu digitalen Bonussystemen lassen sich aber Punkte verschiedener Handelsketten und Branchen nicht zusammenführen – ein Nachteil.

Dass die Österreicher auch in digitalen Zeiten noch Rabattmarken und Sticker sammeln, führt Häusel auf einen Mix aus neuropsychologischen und kulturellen Gründen zurück. "Die Österreicher sind in ihrer Rabatttradition stärker verhaftet als Menschen in anderen Ländern." Allgemein lasse sich sagen: "Paybackpunkte sind etwas Abstraktes. Eine Stempelkarte und ein Stickerheft sind etwas Haptisches, Sie haben etwas in den Händen. Alles, was multisensual ist, hat eine größere Bedeutung für unser Gehirn als eine abstrakte digitale Zahl."

Rewes Datenschatz

Im Frühjahr 2019 baute Rewe seine digitale Kundenbindung trotzdem aus. Aus der Vorteilscard wurde der Jö-Bonus-Club, Partner sind unter anderem OMV, Libro und Pagro. Seit diesem Juni bietet man eben drei Mitgliedschaften an. Goldmitglieder geben Namen, Adresse und Geburtsdatum an und stimmen einem Profiling zu – also der Verwertung personenbezogener Daten. Dafür bekommen Kunden personalisierte Angebote. Basismitglieder geben Namen und Adresse an, stimmen aber keinem Profiling zu und bekommen nur allgemeine Angebote per Post.

Wer die neue Alias-Variante wählt, also nur die E-Mail-Adresse bekanntgibt, bekommt Angebote digital. Alias-Mitglieder können einem Profiling zustimmen oder nicht. "Sie können bei Zustimmung auch als Alias-Mitglied personalisierte und auf das Einkaufsverhalten zugeschnittene Angebote bekommen, wie auch als Gold-Mitglied. Diese erhalten Sie per E-Mail oder in der App", sagt Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des Jö-Bonus-Clubs, dem STANDARD. In dieser Hinsicht bietet Rewe also zwei Formen der Alias-Mitgliedschaft an. Mehr als 90 Prozent hätten sich bei den ersten Anmeldungen für die Goldvariante entschieden, jeweils circa fünf Prozent für die anderen Mitgliedschaften Basis und Alias, sagt Rauch.

Intransparenz

Leicht zu durchschauen ist das für die Kunden nicht. "Der durchschnittliche Verbraucher, der Rabattsystemen flüchtige Aufmerksamkeit schenkt, wird daraus nicht schlau", sagt Konsumentenschützerin Daniela Zimmer von der Arbeiterkammer. VKI-Fachmann Hager kritisiert, die Vielzahl verschiedener Rabatte erschwere Preisvergleiche und "führt natürlich zu Intransparenz".

Bei Rabatten ist Vorsicht geboten – weil der Verstand pausiert und impulsiv gekauft wird. Experte Häusel rät fürs Einkaufen, bei vermeintlichen Schnäppchen zunächst aufs Handy zu schauen und den Preis zu vergleichen. Sein zweiter Tipp: Zeit gewinnen und "noch eine Ehrenrunde um zwei Regale drehen". Dies verhindere den Kauf von Waren, die man am nächsten Tag so dringend brauche "wie eine Unterwassertaschenlampe in der Wüste". (Lukas Kapeller, 4.7.2023)