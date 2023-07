13 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um Folgeschäden zu verhindern. IMAGO/Panthermedia

Hohenzell – 100 bis 150 Kubikmeter Gülle sind von Samstagabend bis Sonntagvormittag aus einer Jauchegrube in Eberschwang (Bezirk Ried) ausgetreten und über eine Wiese in einen Bach gelangt – zu dem Austritt kam es aufgrund eines technischen Defekts. Als der 28-jährige Besitzer dies bemerkte, alarmierte er Feuerwehr und Polizei und versuchte zu verhindern, dass mehr Gülle in den Bach kommt, berichtete die oberösterreichische Polizei am Montag.

Zuflüsse zu Fischteichen teils abgesperrt

Die Gülle war bereits vom Ötzlinger Bach in den Vockinger Bach und weiter in die Antiesen und den Mühlbach in Hohenzell gelangt. Rund 13 Feuerwehrleute der Wehren Hohenzell und St. Marienkirchen am Hausruck versuchten Folgeschäden zu verhindern.

Laut der Bezirkshauptmannschaft Ried gibt es bereits erste Berichte von Fischsterben in der Region, berichtete ORF Radio Oberösterreich. Allerdings sei es gelungen, den Zufluss zu einigen Fischteichen, die von dem Bach gespeist werden, abzusperren und dadurch zu schützen. (APA, 3.7.2023)