Bei vielen Hobbygärtnern nimmt die Lust aufs Garteln auf dem Balkon im Frühling so richtig Fahrt auf. Dann wird vorgezogen, ausgesät und umgetopft. Anfangs fällt die Pflege meist noch leicht, immerhin ist die Motivation groß, und der Pflegeaufwand hält sich in Grenzen.

Hitzeperioden sind für Hobbygärtnerinnen und Balkonpflanzen eine Herausforderung. Getty Images/iStockphoto

Dann kommt der Hochsommer, die Temperaturen liegen tagelang um die 30 Grad, und so manche Pflanze bräuchte nun zweimal täglich Wasser. Anders als im Garten können Pflanzen in Balkonkisten und Töpfen nicht auf große Mengen an Erde zurückgreifen, die kühlend wirken und Feuchtigkeit speichern könnte. Spätestens mit der ersten Hitzewelle bleiben viele Menschen dann lieber in der kühleren Wohnung als auf dem heißen Balkon. Aus den Augen, aus dem Sinn! Und so vertrocknen auf vielen Balkonen dann die Schützlinge, selbst wenn die Hobbygärtnerinnen gar nicht im Urlaub sind. Wer das von vornherein verhindern will, kann ein paar Tricks anwenden.

Die richtige Pflanzenauswahl

Der Standort ist entscheidend. Für jeden Platz in der Sonne – oder im Schatten – gibt es die richtige Pflanze. Balkone, die nach Süden ausgerichtet sind oder viel Sonne abbekommen, sind im Hochsommer besonders herausfordernd. Hier eignen sich mediterrane Gewächse wie Lavendel, Zitruspflanzen und Kräuter wie Thymian, Rosmarin oder Oregano. Auch Paradeiser und Paprika vertragen Sonne.

Wer schöne Blüten will, kann auf den Klassiker Pelargonien setzen. Diese sind für Bienen zwar völlig uninteressant, aber dafür sehr pflegeleicht. Sie können "auch mal austrocknen und stehen danach auf und wachsen weiter", sagt Wolfgang Praskac vom gleichnamigen Gärtnereibetrieb. Alle Pflanzen mit eher fleischigeren, also dickeren Blättern seien eher hitzetolerant, so der Experte weiter. Dazu zählt etwa auch die Hauswurz. Sie gedeiht dort, wo andere Pflanzen längst kapitulieren, und erträgt auch große Hitze und Trockenheit. Welche Pflanzen für welche Balkonausrichtung bzw. welchen Standort geeignet sind, ist in diversen Ratgebern nachzulesen oder kann bei Fachleuten im Gärtnereibetrieb erfragt werden.

Töpfe aus Ton

Terracotta-Blumentöpfe speichern Wasser, auf das die Pflanzen, wenn es hart auf hart kommt, zurückgreifen können. "Im Plastiktopf kommt ihr Ende bei Trockenheit weit früher", sagt Praskac.

Speichertöpfe und Granulat

Ähnlich wie der Tontopf wirkt auch Granulat. Es speichert Wasser länger, und die Pflanze kann langsam Restwasser heraussaugen, wenn die Erde schon ausgetrocknet ist. Das Granulat kann unter die Erde gemischt oder als separate Schicht am Boden des Topfes ausgelegt werden.

Von Schaumstoff, der gelegentlich als Wasserspeicher am Grund von Töpfen empfohlen wird, rät Praskac ab. Gute Erde, die auf Torf basiert oder auf Holzfasern, erfülle einen ganz ähnlichen Effekt – und zwar ganz ohne Kunststoff.

Spezielle Töpfe mit eingebautem Wasserspeicher sind auch eine gute Alternative. Sie haben meist eine Wasserstandsanzeige, was für alle mit weniger grünem Daumen oder für Gartel-Anfänger das Gießen vereinfache.

Hilfsmittel verwenden

Wer keine Zeit hat, zweimal zu gießen, wenn die Pflanze im Vergleich zum Topf schon sehr groß ist oder generell um sehr heiße Tage zu überbrücken, kann PET-Flaschen als Gießhilfe umfunktionieren. Dafür gibt es spezielle Tonadapter in Kegelform zu kaufen, die auf die Flaschen geschraubt und dann in die Erde gesteckt werden. So wird langsam, über den Tag verteilt Wasser an die Erde abgegeben.

Ausreichend düngen

Wenn Pflanzen lange gesund bleiben sollen, brauchen sie ausreichend Dünger. Das werde laut Praskac häufig vernachlässigt. Gerade bei Dauerdünger würden viele denken, er reiche für die ganze Saison. Doch durch die Hitze sei dieser spätestens im August aufgebraucht, dann sollte mit Flüssigdünger nachgedüngt werden, sagt der Profi. Vor allem Pflanzen, die überwintert werden sollen, schaffen es nur mit ausreichend Dünger über die kalten Monate.

Gruppen bilden

Es zahlt sich aus, die Pflanzen von vornherein – also nicht erst im Sommer – in Gruppen anzuordnen. Pflanzen, die nebeneinander stehen, trocknen nicht so schnell aus, können einander Schatten spenden, und dadurch steigt auch die Luftfeuchtigkeit.

Für Schatten sorgen

Für einige Stunden am Tag kann es auch eine Option sein, für mehr Schatten auf dem Balkon zu sorgen, damit die Erde nicht so schnell austrocknet. Wer schon bei der Ausstattung des Balkons an die Pflanzen denkt, sollte nicht unterschätzen, dass dunkle Farben, etwa der Balkonmöbel oder des Balkonbelags, sich aufheizen und helle Farben reflektieren. Davon, Pflanzen für längere Zeit im Sommer an einen schattigeren Platz umzusiedeln, rät Praskac ab: "Sie werden dann weniger blühen und wachsen in die Länge, nämlich der Sonne entgegen", erklärt er. Für den Notfall, wenn man etwa zwei Wochen auf Urlaub fährt und die Pflanzen nicht regelmäßig gegossen werden, sei das aber schon eine Option, sagt der Experte.

Gießen, aber richtig

Im Sommer wird am besten in den frühen Morgenstunden gegossen. Dann ist es noch kühler, und die Verdunstung ist geringer. Wer morgens keine Zeit hat, kann auch abends gießen. Allerdings nur im Sommer, denn in den restlichen Monaten kann es den Pflanzen schaden, wenn sie mit einem nassen Ballen in die Nacht gehen, sagt Praskac.

Wer alles richtig machen will, sollte kein Wasser auf den Blättern der Pflanzen verteilen. Daher ist es ratsam, nicht mit der Brause zu gießen, sondern direkt am Stamm. So gelangt mehr Wasser zu den Wurzeln. Über die Blätter nehmen die meisten Pflanzen ohnehin kaum Wasser auf. Zudem können Wassertropfen auf den Blättern im Sommer zu Hitzeschäden führen, weil sie wie eine Lupe wirken und so Verbrennungen möglich sind.

Wenn es extrem heiß ist, brauchen Balkonblumen oft sogar zweimal täglich Wasser. Getty Images/iStockphoto

Am wichtigsten ist laut Praskac eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr. Trockenschäden seien oft nicht im ersten Moment ersichtlich. Manchmal sehe es so aus, als habe man eine Pflanze im letzten Moment gerettet, weil ihre Blätter nach dem Gießen wieder aufgestanden sind. Viele Pflanzen, die so etwas durchmachen, reagieren aber erst in den Wochen danach, indem sie ihr Laub abwerfen.

Apropos Laub: Im Herbst, wenn die große Hitze vorbei ist und es nachts wieder kühler wird, blühen viele Pflanzen im wahrsten Sinne des Wortes noch einmal so richtig auf. Ab dann brechen auch für die Hobbygärtnerinnen wieder entspanntere Zeiten an.(Bernadette Redl, 15.7.2023)