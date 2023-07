Wildes Argentinien in "Universum", ORF-"Report" und ein Western. Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Aus Liebe zum Zug – Bahnstrecken in ­Bürgerhand Privatmenschen kaufen still­gelegte Strecken und versuchen sie in Eigenregie wieder ans Netz zu bringen. Kann das klappen? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Wildes Argentinien – Berge und Steppen Im zweiten Teil der Naturfilm­trilogie über Argentinien begeben sich ­Christian Baumeister und Moritz Mayerle durch die Anden und die endlosen Gras­steppen Patagoniens. Bis 21.05, ORF 2

20.15 BLOCKBUSTER

Independence Day (USA 1996, Roland Emmerich) Der Megablockbuster, in dem eine außerirdische Kampfflotte die gesamte Erdbevölkerung in ihrem Fortbestand bedroht und die US-Amerikaner vorbildlich und betont kämpferisch den Ausweg aus diesem Katastrophenszenario weisen. Ein chauvinistisches Spektakel und trotzdem ein interessantes Beispiel für höchst beziehungs­reiches High-Concept-Kino. Bis 23.15, ATV

20.15 DOKUMENTATION

Der Ku-Klux-Klan – Eine Geschichte des Hasses (1–2/2) Der Ku-Klux-Klan ist die älteste terroristische Organisation der USA. Der 1865 gegründete Geheimbund macht seit über 150 Jahren immer wieder Schlagzeilen. Der Klan ist geprägt von Hass, Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt und findet heute wieder Zulauf in ganz Amerika. Bis 22.10, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Wolfgang Wagner sind das ORF-Gesetz, Feminismus in Österreich und Politnostalgie. Dazu eine Livediskussion mit Lothar Lockl, ORF-Stiftungsratsvorsitzender, und Gerald Grünberger, Geschäftsführer des Zeitungsverbandes. Bis 22.00, ORF 2

22.00 RÜCKBLICK

Willkommen Österreich Ein Rückblick auf Highlights der Talks, diesmal mit Josef ­Hader, Alice Schwarzer, Dolly Buster und ­Michael Mittermeier. Bis 22.50, ORF 1

22.15 KLASSIKER

Duell am Missouri (The Missouri Breaks, USA 1975, Arthur Penn) Vieldeutig-kluger Western mit kraftvollen Gegenspielern. Es träumt als Viehdieb von der eigenen Farm: Jack Nicholson. Es fällt mit Zahnschmerzen wie ein Blutsauger in die Landschaft ein, erledigt Pferdediebe im Handumdrehen und bereitet unschuldigen Karnickeln ihr jähes Ende: Marlon Brando. Bis 0.35, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Sind wir allein im All? Sollte die Menschheit irgendwann tatsächlich Hinweise auf extraterrestrische Lebensformen finden, würde das unser Bild des Universums auf revolutionäre Weise verändern. Bis 23.10, ORF 2

22.45 LIEBELEI

Sommer 85 (F 2020, François Ozon) Das Filmdrama basiert auf dem Roman Dance on My Grave und erzählt von der kurzen, aber hef­tigen Liebe zwischen zwei jungen Männern. Liebe, Schmerz, Selbstfindung mit Félix ­Lefebvre und Benjamin Voisin. Bis 00.20, RBB

Alexis (Félix Lefebvre, rechts) und David (Benjamin Voisin) verbindet eine kurze und heftige Liebe in "Sommer 85", um 22 Uhr 45 auf rbb rbb / Wild Bunch Germany