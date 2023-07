Baden-Baden – Die Journalistin und Naturwissenschafterin Mai Thi Nguyen-Kim bekommt in diesem Jahr den Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache. Mai Thi Nguyen-Kim würde mit ihrer klaren, verständlichen und modernen Sprache einem breiten Publikum komplexe wissenschaftliche Inhalte sehr gut vermitteln, begründete die Eberhard-Schöck-Stiftung in Baden-Baden am Montag die Entscheidung der Jury.

Mai Thi Nguyen-Kim ist Preisträgerin des Jacob-Grimm-Preises Deutsche Sprache. IMAGO/Fotostand

Zudem habe sie "einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der deutschen Wissenschaftssprache für die Bedürfnisse sozialer Medien geleistet". Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung – ein Teil des Kulturpreises Deutsche Sprache – soll am 30. September in Baden-Baden überreicht werden.

Die Stiftung verleiht den Kulturpreis Deutsche Sprache seit 2001 für besondere Verdienste um die deutsche Sprache. Er ist dreigeteilt. Jacob-Grimm-Preisträger und -Preisträgerinnen sind unter anderem Udo Lindenberg, Cornelia Funke, Loriot, Ulrich Tukur und die Fantastischen Vier. (APA/dpa, 3.7.2023)