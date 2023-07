Manila – Peinlicher Fauxpas auf den Philippinen: In einem Video hat das Tourismusministerium des Inselstaates mit Aufnahmen aus anderen Staaten um Urlauberinnen und Urlauber geworben. Verantwortlich für das Missgeschick ist laut dem Ministerium eine örtliche PR-Agentur. Die Behörde erklärte am Montag, sie sei "empört und zutiefst enttäuscht". Der Vertrag mit der Agentur sei gekündigt worden.

Fremdmaterial

Das rund eineinhalb Minuten lange Video, das vergangene Woche veröffentlicht wurde, stand unter dem Slogan "Love the Philippines". Zunächst war die Freude über den gelungenen Werbefilm groß, dann aber machten Internet-User darauf aufmerksam, dass das verwendete Material teilweise gar nicht die Philippinen zeige. Der Clip wird inzwischen nicht mehr genutzt.

Insel Boracay auf den Philippinen. REUTERS//Eloisa Lopez

Zu den Archivaufnahmen im Clip gehören Reisterrassen in Indonesien, eine Silhouette eines Fischers in Thailand, die Landebahn eines Flughafens in der Schweiz und Sanddünen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Unternehmen habe es "eklatant versäumt, den Verpflichtungen aus dem Vertrag nachzukommen", schrieb das Ministerium. Allerdings habe sich die PR-Firma entschuldigt und offen zugegeben, Fremdmaterial eingebaut zu haben.

"Love, The Philippines"

Hier das Original-Video, das mittlerweile entfernt wurde. Your Official Webby Channel

Die Agentur räumte ein, sie übernehme die volle Verantwortung für den misslungenen Clip: "Die Verwendung von ausländischem Filmmaterial in einer Werbekampagne für die Philippinen ist höchst unangemessen und steht im Widerspruch zu den Zielen des Ministeriums", hieß es.

Die Philippinen bestehen aus rund 7.600 Inseln. Das südostasiatische Land ist bekannt für seine Traumstrände. Im Landesinneren locken Nationalparks, Dschungel, Wasserfälle und Berglandschaften. (APA, dpa, 3.7.2023)