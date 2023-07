Zwei Staatskrisen in einem Jahr spiegeln den bedrohlichen Zerfall der französischen Gesellschaft. Nach den Streikwellen und Massendemonstrationen im Frühjahr gegen die Pensionsreform erlebte Frankreich jetzt trotz des Einsatzes von 40.000 Polizisten sechs nächtliche Straßenschlachten mit beispielloser Brutalität.

Die Bilder brennender Autos, geplünderter Geschäfte und tausender randalierender Jugendlicher erinnern an das Jahr 2005, als die Unruhen in den Vorstädten drei Wochen lang tobten und zur Verhängung des Ausnahmezustands mit nächtlicher Ausgangssperre führten. Rund 10.000 Autos und 300 Gebäude wurden zerstört und 4.700 Jugendliche festgenommen. Damals war der Tod zweier Jugendlicher auf der Flucht vor der Polizei der Auslöser gewesen.

Musste seinen Staatsbesuch in Deutschland absagen: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Reuters/Johanna Geron

Diesmal spielte die entscheidende Rolle ein Videomitschnitt einer Passantin, der zeigt, wie der 17-jährige Nahel M. am helllichten Tag im Vorort Nanterre aus allernächster Nähe durch das geöffnete Fahrerfenster von einem Polizisten erschossen wird. Im Jahr 2022 starben 13 Menschen in ihren Fahrzeugen bei tödlich verlaufenden Fahrzeugkontrollen. Der Polizist ist in Untersuchungshaft wegen vorsätzlicher Tötung, die Präsident Emmanuel Macron als "unverständlich" und "unentschuldbar" verurteilt hatte.

Bei der Gratwanderung zwischen dem tief verwurzelten Rassismus in der Gesellschaft und der Legitimierung der Gewalt gegen den Staat geriet Macron unter den doppelten Druck von rechts und links. Die rechte Opposition fordert die Ausrufung des Notstands, die extreme Linke eine "Neugründung der Polizei". "Wie viele Tote braucht es noch, bevor die Polizei reformiert wird?", fragen prominente Gewerkschafterinnen, Menschenrechtler und Künstler am Samstag in einem Aufruf in der Zeitung Liberation.

Zugleich muss die Regierung auch die Haltung der mächtigen Polizeigewerkschaften in Betracht ziehen. Bisher wurde die Diskriminierung der Jugendlichen aus nordafrikanischen Migrantenfamilien nicht einmal in der Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten thematisiert. Untersuchungen nach polizeilicher Gewaltanwendung verlaufen meistens im Sand.

In den Vorstädten ist die Arbeitslosigkeit doppelt so hoch wie in den Städten. Bandengewalt und Drogenkriminalität und jetzt die Welle der Plünderungen und Brandstiftungen treffen vor allem die Einwohner.

Die tiefe Spaltung zwischen den Vorstädten und der Gesellschaft lähmt auch die Außenpolitik. Die Absage des für diese Woche geplanten, politisch bedeutsamen und symbolträchtigen Staatsbesuchs Macrons – des ersten eines französischen Staatspräsidenten seit 23 Jahren in Deutschland – ist ein weithin sichtbares Zeichen der geschwächten Stellung Frankreichs. Die innenpolitischen Turbulenzen bilden einen düsteren Hintergrund zu der oft provozierenden Superaktivität des französischen Staatschefs.

Seine persönlichen Auftritte von Moskau bis Peking, von Berlin bis Bratislava standen im Zeichen umstrittener Initiativen und überraschender Kehrtwendungen. Seine Rhetorik wirkt immer weniger, und vor allem stellt sich die Frage für Freund und Feind im Ausland: Kann man Macron vertrauen? (Paul Lendvai, 3.7.2023)