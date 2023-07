Daheim steht Ketchup mitsamt den anderen 14 Saucen, die sich angesammelt haben, in der Kühlschranktür. Wo auch sonst? Im Burgerladen oder Gasthaus steht das Ketchup auf dem Tisch. Einfach so, ungekühlt. Wie auch sonst?

Ob Ketchup nun gekühlt wird oder nicht, ist für viele Menschen eine Grundsatzfrage. Gerade um diese hat sich auf Social Media jetzt eine Diskussion entfacht. Die britische Dependance des Saucenherstellers Heinz hat vor ein paar Tagen auf Twitter folgendes Statement abgegeben: "FYI. Ketchup. goes. in. the. fridge!!!" – "Ketchup gehört in den Kühlschrank."

Millionen Views und tausende Kommentare zog der Tweet nach sich. Ketchup-Kühler fühlten sich von dem Statement bestätigt, während jene, die ihre Sauce bei Zimmertemperatur aufbewahren, aufschrien: "Gekühltes Ketchup ist ein Verbrechen", schrieb eine Nutzerin.

Quo vadis, Ketchup?

Um die hitzige Diskussion zu beenden – oder für Reichweite weiter anzufachen – ließ der Ketchup-Produzent abstimmen, wo die Menschen ihre Würzsauce lagern: 63 Prozent lagern ihr offenes Ketchup im Kühlschrank, 37 Prozent stellen es ins Regal. Abgegeben wurden mehr als 13.000 Stimmen.

Wo lagern Sie Ihr offenes Ketchup? REUTERS

Lange Diskussion

Dieselbe Diskussion startete man auf dem US-amerikanischen Kanal des Herstellers bereits im Jahr 2017. Damals gaben mehr als 66 Prozent an, ihr Ketchup ungekühlt zu lagern. Anscheinend gibt es da ein europäisch-amerikanisches Gefälle.

Heinz sagte damals jedoch, dass beide Lagerverhältnisse in Ordnung seien. Aufgrund des Säuregehalts sei Ketchup ungekühlt lagerbar. Die Kühlschranklagerung werde jedoch empfohlen, um die "Qualität des Produktes zu gewährleisten". Wäre das auch geklärt, oder? (rec)