Für Franz Gasselsberger, einen der längstdienenden Bankenvorstände, sind Personalfragen oberste Chefsache. Kneidinger

Die Qualität der Führungskräfte ist für den langgedienten Generaldirektor der Oberbank der "Dreh- und Angelpunkt" für die Zukunftsfähigkeit. Er steht persönlich für den Masterplan Personal, der Mitarbeitende systematisch entwickeln soll und Ältere länger in der Bank halten.

Dass Leistung keinen Spaß mache, versteht Frühaufsteher, Konsequentsportler und Wirtschaftsbündler Franz Gasselsberger, der vor 40 Jahren in einer Filiale in Braunau startete, eigentlich nicht. Den "Mainstream" der gegenwärtigen Personalführung hält er für falsch und erklärt im Interview, warum. So wie für den einstigen General-Electric-CEO Jack Welsh ist für ihn das Personalthema nun das bestimmende.

STANDARD: Was ist für Sie, nach 40 Jahren in der Bank, 25 im Vorstand und 22 Jahren im Vorstandsvorsitz, jetzt das Wichtigste?

Gasselsberger: Entwicklungsarbeit! Unsere Spitzenpotenziale zu entwickeln ist das Wichtigste, es muss uns der Generationenwechsel gelingen – auch im Vorstand. Das erwartet der Aufsichtsrat. Wir haben jetzt eine 36-jährige Vorständin und einen 38-jährigen Vorstandskollegen. Das ist im Sinne der Diversität und auch Teil des Gender-Balance-Projekts. Wir haben das Ziel von 30 Prozent weiblichen Führungskräften bis 2025 und stehen jetzt bei 27 Prozent. Und wir haben 90 Prozent unserer Führungskräfte aus den eigenen Reihen entwickelt.

STANDARD: Keine externe Diversität, wie das viele andere Häuser als sehr wichtig nennen?

Gasselsberger: Von außen Kommende tun sich mit unseren Werten oft nicht ganz leicht – Werte müssen verinnerlicht sein, das dauert auch ... Mit unserer Strategie der internen Entwicklung sind wir 40 Jahre erfolgreich gewesen, also kann es nicht ganz falsch sein.

STANDARD: Was steht bei Ihnen ganz oben auf der professionellen Werteskala?

Gasselsberger: Mit zunehmendem Alter räume ich dem Thema Human Resources, Personal, Mitarbeiter immer mehr Bedeutung ein – das ist die Basis für alles andere! Ich stelle das sogar über Risiko, über Sales und Regularien. Vor allem bei den jetzt schwierigen Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt. Den aktuellen Mainstream in der Personalführung halte ich für falsch: Man glaubt, Homeoffice sei das Allheilmittel, bloße Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich löse alle Probleme. Das ist nicht die richtige Richtung, ein Unternehmen dorthin zu führen.

STANDARD: Sondern?

Gasselsberger: Die Qualität der Führungskräfte ist der Dreh- und Angelpunkt. Unsere kritische Menge an guten Führungskräften ist ein Wettbewerbsvorteil am Arbeitsmarkt und ist nicht kopierbar. Die Führungsqualität muss man entwickeln, Ziele festschreiben und auch honorieren. Wir haben Führungsleistungen sichtbar und bonusrelevant gemacht: Fluktuation, weibliche Führungsquote und nachweisliche Potenzialentwicklung. Wir sehen die Erfolge: Wir haben beispielsweise die meisten Ausbildungstage pro Mitarbeiter in der österreichischen Bankenbranche und eine rasche Steigerung des Frauenanteils in Führungsfunktionen. 30 Prozent weibliche Führungsquote 2025 werde ich noch erleben, vorher gehe ich auch nicht. Und wir sehen den besonderen Erfolg unseres Programms "Mitarbeiter werben Mitarbeiter".

STANDARD: Vor allem Frauen in Teilzeit, Ältere, die viel zu früh mit ihrem Wissen verlorengehen, unbesetzte Stellen – dieser ungünstige Mix trifft auch Ihr Haus ...

Gasselsberger: Ja, und wir entwickeln Strategien dagegen. Derzeit sind 70 bis 90 Stellen bei uns unbesetzt. 30 Prozent unserer rund 2500 Mitarbeiter arbeiten Teilzeit, davon 300 Frauen, deren Kinder älter als zehn Jahre sind. Da ist die Krabbelstube nicht mehr das Allheilmittel. Da hilft nur Flexibilität aufseiten des Arbeitgebers, Support bei Ausnahmesituationen und manchmal auch eine Tätigkeit mit mehr Sinn. Oft bleiben Teilzeitkräfte bei ihren ursprünglichen "einfachen" Tätigkeiten hängen und bekommen keine Chance auf Weiterentwicklung oder Ausbildung – oder sie nehmen die Angebote nicht wahr. Die älteren Mitarbeiter ab 48, 50 Jahren, die noch ein Drittel ihrer Lebensarbeitszeit vor sich haben, motivieren wir mit speziellen Programmen. Aktuell gehen bei uns Männer mit durchschnittlich 63,5 Jahren, Frauen mit 60,2 Jahren in Pension, da sehen wir noch Luft nach oben. Diese Themen dominieren auch unseren jährlichen Thinktank, die Sommerakademie.

STANDARD: Klingt nach viel Anstrengungen. Arbeiten Menschen heute nicht mehr so gern wie früher?

Gasselsberger: Arbeit ist heute oft negativ besetzt und wird als schlecht hingestellt. Quasi als Überbrückung zwischen den Wochenenden. Aber es ist doch erfüllend, mit anderen Menschen etwas zu tun! Ich glaube, dass Menschen überwiegend gerne in die Arbeit gehen und ihnen die Tragweite des Verlusts der Arbeit mit allen Konsequenzen vielleicht nicht bewusst ist.

STANDARD: Verstehen Sie den verbreiteten Wunsch, das Bestreben auch der Gewerkschaften, nach Arbeitszeitverkürzung?

Gasselsberger: Davon bin ich ein absoluter Gegner, ich halte das für brandgefährlich. Das geht doch auch an den Interessen der Arbeitnehmer vorbei. Die Pandemie hat einen Veränderungsturbo gebracht, der sich auf die Psyche schlägt. Das müssen Unternehmensführer in den Fokus nehmen, da geht es um Führung, um eine solche, bei der man sich auch anlehnen kann, die glaubwürdig und vertrauenswürdig ist.

STANDARD: Sie gehen erst, wenn Sie Ihre Ziele, etwa die Frauenquote, erfüllt sehen, sagen Sie. Was tun Sie denn sonst noch gerne, und was ist die wesentlichste Erkenntnis aus den vergangenen Jahrzehnten?

Gasselsberger: Mein Vorgänger und Mentor Hermann Bell hat immer gesagt: Du must darauf schauen, dass deine Mitarbeiter mit dir gerne am gleichen Strang ziehen, allein bist du gar nichts. Das ist das eine, und das andere ist, dass du auch außerhalb der Arbeit etwas haben musst, was dich interessiert und dich freut. Ich mache gerade mit meiner Frau einen Tanzkurs, das ist ein echter Jungbrunnen. (Karin Bauer, 4.7.2023)