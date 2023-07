Eine 28-Jährige wurde schwer verletzt in ihrer Wohnung gefunden, sie verstarb an Ort und Stelle. Ein 35-Jähriger wurde festgenommen

Die Polizei fand eine schwerverletzte Frau in ihrer Wohnung vor, sie verstarb noch vor Ort. Getty Images/iStockphoto

In Wien ist am Montag eine 28-jährige Frau in ihrer Wohnung in Ottakring mit schweren Stichverletzungen aufgefunden worden, denen sie wenig später erlag. Die Polizei war nach Angaben von Polizeisprecher Daniel Fürst um 13.45 Uhr alarmiert worden, weil im Innenhof eines Wohngebäudes in der Nähe des Brunnenmarkts ein schwerverletzter 35-Jähriger gefunden worden war. Danach wurde in der Wohnung der beiden die Frau entdeckt.

Der Mann wurde von Einsatzkräften ins Spital gebracht und war in kritischem Zustand. Polizeiangaben zufolge deutet einiges darauf hin, dass der Mann seine Partnerin getötet hat und danach einen Suizidversuch unternommen hat.

Genauere Umstände des Vorfalls waren noch Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien. Ein Messer, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln dürfte, wurde sichergestellt. Der Mann war zwar in kritischem Zustand im Krankenhaus, gilt aber als festgenommen. An eine Einvernahme war wegen des Gesundheitszustands noch nicht zu denken.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden bisher nicht polizeilich aufgefallen sein, etwa in Zusammenhang mit Gewalt in der Privatsphäre. Laut Fürst deutete dem Erkenntnisstand am Nachmittag zufolge auch nichts darauf hin, dass eine dritte Person an den Geschehnissen beteiligt gewesen sei. Nun werden Nachbarn zur Beziehung der beiden befragt. Ob es Ohren- oder Augenzeuge für die Bluttat gibt, war noch Gegenstand der Ermittlungen. (red, APA, 3.7.2023)