Eine 28-Jährige wurde von der Polizei schwer verletzt in ihrer Wohnung angetroffen, sie verstarb noch an Ort und Stelle. Ein 35-Jähriger wurde festgenommen

Die Polizei fand eine schwerverletzte Frau in ihrer Wohnung vor, sie verstarb noch vor Ort. Getty Images/iStockphoto

In Wien ist am Montag eine 28-jährige Frau in ihrer Wohnung in Ottakring mit schweren Stichverletzungen aufgefunden worden, denen sie wenig später erlag. Die Polizei fand zudem im Innenhof des Wohngebäudes einen schwerverletzten 35-Jährigen, er wurde von Einsatzkräften ins Spital gebracht.

Die Umstände des Vorfalls sind derzeit noch unklar, das Landeskriminalamt Wien ermittelt. Ein Messer, mutmaßlich die Tatwaffe, wurde sichergestellt, heißt es in einer Presseaussendung der Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. (red, 3.7.2023)