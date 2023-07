Matthias Helm und Monika Schwabegger in "Elias". Barbara Palffy

Des Sommers wird in Niederösterreich in Burghöfen, Heustadeln und Sommerarenen gespielt, was das Zeug hält; von der zwerchfellstrapazierenden Komödie bis zum Operettentrallala im Dreivierteltakt. Vorherrschende Gemütsstimmung: heiter bis sonnig. Nicht so in Retz! Dort hält der Prophet Elias in Mendelssohns gleichnamigem Oratorium mit vier düsteren d-Moll-Akkorden Einzug in die Stadtpfarrkirche St. Stephan. Wird er die Dürre, die auf dem Volk lastet, beenden?

Beim Festival Retz wird ja traditionell die Kirchenoper, genauer: das inszenierte Oratorium, gepflegt. Die Wiederaufnahme der Regiearbeit von Monika Steiner stellt die Prophetenfigur in ihrer inneren Zerrissenheit und Ambivalenz in den Mittelpunkt. Wie auf die Gefährdung der Schöpfung reagieren? Um den Menschen – für die einen die Krone der Schöpfung, für die anderen deren Zerstörer – geht es bei der eröffnenden Festrede der Philosophin Lisz Hirn. Philipp Blom wird in seinem Vortrag "Die Unterwerfung" aus seiner gleichnamigen Universalgeschichte der Beziehung zwischen Mensch und Natur lesen.

Die Grenzen sind offen

Brüssel-Experte Robert Menasse hat seinen Kollegen Ilija Trojanow eingeladen, mit ihm über "Die Utopie Europa" zu diskutieren, ORF-Korrespondent Ernst Gelegs plaudert mit Ferdinand Trauttmansdorff über Prag. Und Schauspielerin Brigitte Karner liest mit Musikbegleitung aus Jean Gionos Erzählung Der Mann, der Bäume pflanzte.

"Offene Grenzen" gehören in Retz zum Festivalprogramm, in diesem Juli kann man in Kooperation mit dem Hudební Festival Znojmo in der tschechischen Grenzstadt hochkarätige Barockkonzerte erleben: so etwa Caldaras La concordia de’ pianeti (mit Adam Plachetka und Andreas Scholl) und einen Auftritt von Il Giardino Armonico. Ein Sommerkonzert auf Schloss Schrattenthal (mit dem Radio String Quartet) und eine Wanderung zum Hl. Stein (samt Zymbalkonzert) stehen auch noch auf dem grenzüberschreitenden Programm. Go Retz! (Stefan Ender, 4.7.2023)