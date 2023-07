Der Bahnhof Attnang-Puchheim ist der zentrale Knotenpunkt für unvergessliche Ausflüge zu traumhaften Sommerdestinationen. Mit nur einem Umstieg in einen Bus des OÖVV erreichst du unter anderem das wunderschöne Gmunden, Hallstatt und den traumhaften Attersee. Als Mitglied des OÖVV profitierst du selbstverständlich von einer kostengünstigen Fahrt zu diesen bezaubernden Orten. Probier‘ es aus und sehne einem Sommer voller schöner Momente entgegen, dank schneller und bequemer Anreise mit der WESTbahn und dem OÖVV.

Der Attersee – das Juwel des Salzkammerguts – eignet sich hervorragend für einen Kurztrip an heißen Tagen! Der Sprung ins kühle Nass ist nur, 42min mit dem Bus des OÖVVs oder gar 15min mit dem Taxi von Attnang-Puchheim entfernt. Aber auch das charmante Gmunden am traumhaften Traunsee liegt nicht weit entfernt. Mit einer Anreise von nur 20min aus Attnang-Puchheim erreichst du diese traditionsreiche Stadt, die mit einigen historischen Sehenswürdigkeiten aufwarten kann. Erkunde das Schloss Orth, mache eine Bootsfahrt am See oder entdecke die Geschichte der Gmundner Keramik. Für alle (Kurz-)UrlauberInnen, die wohl einen der berühmtesten Orte des Salzkammerguts kennenlernen möchten, reisen ebenfalls mit nur einem Umstieg in Attnang-Puchheim in die magische Welt von Hallstatt, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Tauche ein in die Geschichte, erkunde die Salzwelten und lass dich von der einzigartigen Atmosphäre begeistern.



Egal, wo es dich hin verschlägt: Die WESTbahn bietet dir einzigartigen Komfort während deiner Reise bis Attnang-Puchheim. Lehne dich entspannt zurück und genieße die bequemen Sitze inkl. Steckdosen, das kostenlose WLAN und die Aussicht. Vielleicht darf es auch ein guter Kaffee aus einem der vier WESTcafés sein? Die modernen KISS 3-Doppelstockzüge bringen dich sicher und pünktlich zu den schönsten Plätzchen Oberösterreichs.



Buche gleich dein Ticket nach Attnang-Puchheim: von Wien reist du ab 8,99 Euro!

Alle Informationen zur Busreise findest du unter ooevv.at.