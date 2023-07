Jedes Jahr führt die gemeinnützige Organisation Ethical Traveler eine Umfrage in den Entwicklungsländern der Welt durch – von Afghanistan bis Simbabwe. Es werden zehn ausgewählt, die sich im Hinblick auf die Förderung der Menschenrechte, des Umweltschutzes und die Unterstützung der öffentlichen Wohlfahrt am meisten verbessert haben – und die es gleichzeitig schaffen, eine Tourismuswirtschaft aufzubauen, die allen zugutekommt.

"Unser Ziel ist es, Verhaltensweisen zu fördern, die zur Schaffung einer sichereren und nachhaltigeren Welt beitragen", heißt es bei der NPO. Gewinner seien die Länder, die im vergangenen Jahr die größten Verbesserungen erzielt hätten. "Auch wenn einige dieser Länder noch einen weiten Weg vor sich haben, glauben wir, dass sie sich in die richtige Richtung bewegen."

Damit ein Land in die Liste aufgenommen wird, muss es jedoch nicht nur in Bezug auf bestimmte Kriterien glänzen. Jedes ethische Reiseziel bietet auch "natürliche Schönheit, großartige Outdoor-Aktivitäten und die Möglichkeit, mit den Menschen und Kulturen vor Ort auf eine sinnvolle, gegenseitig bereichernde Weise zu interagieren".

Hier also die "World's Ten Best Ethical Destinations for 2023" (in willkürlicher Reihenfolge).

Barbados

Berühmt für seine weißen Sandstrände, leuchtend türkisfarbenen Buchten und üppigen Landschaften ist Barbados ein karibischer Traum zum Schnorcheln, Surfen, Höhlenforschen und Wandern. Getty Images

Im November 2021 erklärte Barbados offiziell seine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich und führte ein republikanisches Verfassungssystem ein. Aber auch schon davor war Barbados eine Demokratie, in der regelmäßig Wahlen abgehalten und die bürgerlichen Freiheiten gewahrt wurden. Freedom House stuft das Land in Bezug auf die allgemeine Freiheit auf 95 von 100 Punkten ein und vergibt hohe Bewertungen für politische Rechte und bürgerliche Freiheiten. Korruption und Menschenhandel werden aktiv bekämpft, der Umweltschutz vorangetrieben und gleichgeschlechtliche Beziehungen entkriminalisiert.

Belize

Die natürliche Schönheit von Belize ist für ein so kleines Land atemberaubend, hält man bei Ethical Traveler fest: exotische Vögel, Unterwasserhöhlen, regenwalddurchsetzte Berge und das Belize Barrier Reef, das zweitgrößte Riff der Welt. APA/AFP/PEDRO PARDO

Belize hat eine lange Tradition im Naturschutz. In Zusammenarbeit mit der Fischereigemeinschaft wurden um mehrere Riffatolle neue Fischereibeschränkungen eingeführt, um die gefährdeten karibischen Riffhaie zu schützen. Belize erklärte sich außerdem bereit, bis 2041 jährlich etwa vier Millionen Dollar für den Meeresschutz auszugeben.

Mit dieser finanziellen Zusage werden die Meeresschutzparks – einschließlich Korallenriffen, Mangroven und Seegräsern, in denen Fische laichen – bis 2026 von 15,9 Prozent auf 30 Prozent der Meeresfläche verdoppelt. Aber nicht nur das Meer steht im Mittelpunkt, auch für die Landtiere von Belize, insbesondere die Jaguare, gibt es Hoffnung, liest man. Derzeit wird ein breiter Wildtierkorridor entwickelt, der den riesigen Maya-Wald von Belize mit dem Schutzgebietnetz des Maya-Massivs verbindet.

Die Regierung von Belize wehrt sich gegen mehrere Projekte, die das Erbe des Naturschutzes bedrohen. Es gibt auch einige positive sozioökonomische und menschenrechtliche Nachrichten, wie man bei Ethical Traveler betont. So wurde der nationale Mindestlohn zu Beginn des Jahres erheblich angehoben. Traurigerweise gehört Belize jedoch nach wie vor zu den Ländern mit der höchsten Pro-Kopf-Mordrate der Welt.

Botswana

Botswana ist eines der besten Safariziele in Afrika. Stichwort: Okavango-Delta, eine der letzten großen Wildnisse der Welt. AP/Charmaine Noronha

Botswana sei eines der wenigen Länder des afrikanischen Kontinents, das im Jahresbericht von Freedom House stets den Status "frei" erhält, liest man bei Ethical Traveler. Es sei eine der stabilsten Demokratien Afrikas, auch wenn es seit seiner Unabhängigkeit 1966 von einer einzigen Partei beherrscht wird. Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International wird Botswana als das am wenigsten korrupte Land Afrikas eingestuft und liegt damit knapp hinter Portugal und Südkorea.

Beeindruckt zeigt sich die NGO auch von den Fortschritten bei den Menschenrechten, dem Tierschutz und dem Fokus auf nachhaltigen Tourismus. Man hoffe sehr, dass man auch die Rechte der Ureinwohnerinnen und -einwohner vonseiten der Regierung respektiere.

Kap Verde

Kap Verde mit seinen Bergen, Stränden, Tälern und Vulkanlandschaften steht regelmäßig auf der Liste der ethischen Reiseziele. Getty Images

Das Land schneidet im jährlichen Freedom House-Bericht "Freedom in the World" in Afrika am besten ab und hängt auch mehrere Industrieländer, darunter die Vereinigten Staaten, Spanien und Frankreich, ab. Kurz: Kap Verde ist eine stabile Demokratie. Die bürgerlichen Freiheiten sind im Allgemeinen geschützt, und zu den jüngsten Fortschritten im Bereich der Menschenrechte gehören Maßnahmen gegen Kinderarbeit. Kap Verde wird bis 2030 schätzungsweise 50 Prozent erneuerbare Energien erreichen und damit zu den 20 Ländern gehören, die den Klimawandel am nachhaltigsten eindämmen, stellt Ethical Traveler fest.

Eine der größten Herausforderungen für Kap Verde ist der Schutz der Meeresfauna, der aktiv angegangen wird. So ist etwa das Töten, der Handel und der Verzehr von Meeresschildkröten unter Strafe gestellt. Mit der Folge, dass es zu einem "dramatischen Anstieg der nistenden Schildkrötenweibchen" kam, wie man bei der NGP lobend festhält.

Chile

Von der trockensten Wüste der Welt bis zum ewigen Eis: Chile ist ein Land der dramatischen Kontraste. Es bietet einige der unberührtesten und vielfältigsten Naturlandschaften des Planeten. APA/AFP/ALBERTO PENA

Seit der Rückkehr der Zivilregierung im Jahr 1990 ist Chile eine stabile Demokratie und gehört seit langem zu den Ländern, die in der Rangliste von Freedom House am besten abschneiden. Im Jahr 2022 hat das Land sogar noch besser abgeschnitten als im Jahr 2021. Allerdings hat Chile in den letzten zehn Jahren mehrere Wellen sozialer Unruhen erlebt, was einer der Gründe dafür ist, dass das Land seit 2017 nicht mehr auf der Liste der besten ethischen Reiseziele steht.

Nach den landesweiten Protesten gegen Ungleichheit und schlechte staatliche Dienstleistungen, die 2019 begannen, wurden 2020 und 2021 ein Verfassungsreferendum und Präsidentschaftswahlen abgehalten. Eine Mehrheit der Chilenen stimmte für die Ersetzung der Verfassung aus der Zeit der Diktatur und wählte einen sehr fortschrittlichen Präsidenten. Sein Kabinett ist das erste in Nord- und Südamerika, in dem mehr als die Hälfte der Mitglieder Frauen sind, und es umfasst die ersten offen queeren Minister in der Geschichte Chiles. Auch im Bereich des Umweltschutzes hat Chile erhebliche Fortschritte erzielt. Im Jahr 2022 verabschiedete die chilenische Regierung ein neues Rahmengesetz zum Klimawandel, das verschiedene langfristige Anpassungsstrategien enthält. Der jüngste Climatescope-Bericht platzierte Chile an erster Stelle unter den Schwellenländern und an neunter Stelle in der allgemeinen Rangliste für Investitionen in saubere Energie.

Costa Rica

Costa Rica gilt weithin als das schönste Land Mittelamerikas und bietet eine grüne Landschaft mit einer reichen Tierwelt und vielfältigen Ökosystemen. Makellose Strände, nebelverhangene Vulkangipfel, mit Fledermäusen bevölkerte Höhlen und üppige Nationalparks locken Reisende aus der ganzen Welt an. APA/AFP/EZEQUIEL BECERRA

Costa Rica kann auf eine lange Geschichte demokratischer Stabilität zurückblicken. Die bürgerlichen und politischen Rechte werden im Allgemeinen geachtet, obwohl die Präsidenten gelegentlich in Korruptionsskandale verwickelt waren. Transparency International berichtet jedoch, dass sich die Lage seit 2020 verbessert hat. Zu den verbleibenden Problemen gehört, dass die indigene Bevölkerung immer noch diskriminiert wird und dass es nach wie vor Landstreitigkeiten gibt, hält Ethical Traveler fest.

Das anhaltende Engagement Costa Ricas für den Umweltschutz hat dem Land internationale Anerkennung eingebracht. Im Jahr 2022 wurden im Rahmen einer Initiative zum Schutz der maritimen Artenvielfalt mehr als 900 Korallenkolonien wiederhergestellt. Im Rahmen des Nationalen Tourismusplans 2022 bis 2027 hat sich das Instituto Costarricense de Turismo zum Ziel gesetzt, nachhaltigen Tourismus und den Kampf gegen den Klimawandel zu fördern. Das Tourismusinstitut hat auch eine Zertifizierung entwickelt, mit der Touristen erkennen können, welche Unternehmen nachhaltige Praktiken eingeführt haben, die sich positiv auf die Umwelt und die Gemeinschaft auswirken. In den letzten Jahren gab es mehrere Fortschritte bei den Menschenrechten. Costa Rica war das erste mittelamerikanische Land, das die gleichgeschlechtliche Ehe zuließ. Im Jahr 2021 unterzeichnete der Präsident ein Gesetz, mit dem die Definition des Begriffs "Femizid" erweitert wurde und die Strafen für diejenigen, die dieses Verbrechens überführt wurden, erhöht wurden.

Mongolei

Von der windgepeitschten Wüste Gobi bis zum majestätischen Altai-Gebirge ist die Mongolei ein Land der Extreme. Die reiche Tierwelt umfasst doppelhöckrige Kamele, Schneeleoparden und Weißbüschelgazellen. Mit ihren Nomadenzelten und abgelegenen Tempeln wird das Land als ein Ort beschrieben, an dem man sich "in der Stille verlieren kann". Getty Images

Die Mongolei ist seit den frühen 1990er-Jahren eine Demokratie und wird von Freedom House in Bezug auf politische Rechte und bürgerliche Freiheiten hoch eingestuft. Im Dezember 2022 stürmten Demonstranten die Hauptstadt, um die Korruption im Kohlehandel des Landes anzuprangern. Daraufhin versprach die Regierung, die jahrelangen dubiosen Geschäftsbeziehungen zu beenden und die Kohle zu versteigern, anstatt sie direkt zu verkaufen. Der Bergbau sei nach wie vor ein schwieriges Thema, aber das Land könne es sich noch nicht leisten, sich von ihm abzuwenden, da er 23 Prozent des mongolischen BIP ausmache, erläutert die NGO. Außerdem beeinträchtige der Klimawandel Landwirtschaft und Viehzucht, die traditionellen Grundlagen der Wirtschaft.

Aber es werden Fortschritte gemacht, wie man feststellt: Die Wüste Gobi biete hervorragende Bedingungen für erneuerbare Energien und sei ein idealer Standort für umfangreiche Investitionen. In einigen Provinzen entstehen Solar- und Windparks, was die Verpflichtung der Mongolei widerspiegle, ihre Abhängigkeit von der Kohleenergie im Rahmen der staatlichen Energiepolitik 2015 bis 2030 zu verringern. Im April 2020 wurden mit Unterstützung der Asiatischen Entwicklungsbank Mittel für die Installation des weltweit größten Batteriespeichersystems genehmigt, das 2024 fertiggestellt werden soll. Das Projekt würde sauberen Strom liefern, der durch erneuerbare Energien geladen wird, und zusätzliche Strategien für erneuerbare Energien integrieren.

Palau

Palau ist berühmt für seine smaragdgrünen Wälder und türkisfarbenen Lagunen, seine Tauchgründe, den Quallensee und die Tausend-Mann-Höhle – all das (und noch mehr) hat Palau den Status als Unesco-Reiseziel eingebracht. Diese Auszeichnung wird sehr ernst genommen: Bei der Einreise müssen sich die Besucher verpflichten, ökologisch und kulturell verantwortungsvoll zu handeln. Getty Images

Die Republik Palau gilt als stabil, Justiz und Medien sind unabhängig, die bürgerlichen Freiheiten werden im Allgemeinen gewahrt. Zudem wird gegen Korruption und Menschenhandel vorgegangen. Wobei man bei Letzterem noch nachschärfen müsse, wie Ethical Traveler feststellt. Palaus nationales Meeresschutzgebiet, in dem mehr als 1.300 Fisch- und 700 Korallenarten leben, ist eines der größten und ehrgeizigsten Meeresschutzgebiete der Welt und schützt fast die gesamten Gewässer des Inselstaats. Palaus Tourismusgesetze gehen hart gegen nichtkonforme Reiseveranstalter vor. So ist es seit 2020 verboten, Sonnenschutzmittel zu verwenden, die den Korallen schaden. Dennoch seien weitere Anstrengungen erforderlich, um Probleme wie Überfischung, Sedimentation und Verschmutzung anzugehen, liest man.

Homosexualität ist in Palau zwar legal, die gleichgeschlechtliche Ehe jedoch nicht, auch wenn der Präsident des Landes dieses verfassungsmäßige Verbot aufheben möchte, wird kritisch angemerkt. Auch der Schutz vor Diskriminierung in den Bereichen Beschäftigung und Wohnen ist schwach. Ebenso müsse mehr für die Gleichstellung der Geschlechter getan werden, da Frauen in Kongress- und Führungspositionen unterrepräsentiert seien. Um diesem Trend entgegenzuwirken, starteten das US-Außenministerium und Taiwan im Oktober 2022 gemeinsam mit der Grameen Foundation ein dreijähriges Projekt zur Förderung von Unternehmerinnen in Palau und anderen Inselstaaten.

Seychellen

Die Seychellen sind ein ökologisches Wunderland mit 115 Korallen- und Granitinseln, die über den Indischen Ozean verstreut liegen und für ihre unberührten Strände, Klippen, palmengesäumten Dschungel und azurblauen Gewässer bekannt sind. Viele der Inseln beherbergen Populationen von endemischen Pflanzen, Vögeln und Säugetieren. AP/Henley Spiers/Nekton

Die Seychellen haben in den letzten Jahren einen zunehmenden politischen Pluralismus erlebt. Freedom House stuft die Seychellen als "frei" ein, und der Human Freedom Index listet sie auf Platz 44 von 165. Im Jahr 2022 listete Transparency International die Seychellen zum fünften Mal in Folge als das am wenigsten korrupte Land in Subsahara-Afrika auf.

Die Seychellen bemühen sich auch weiterhin um den Schutz der Umwelt. Im Dezember 2022 weihte die Führung ihr zweites Projekt für saubere Energie ein, eine PV-Solaranlage mit Batteriespeicher. Mit diesem System werden schätzungsweise zwei Millionen Liter Kraftstoff pro Jahr eingespart und 6.000 Tonnen Kohlendioxid kompensiert. Die Seychellen haben außerdem neue Meeresschutzgebiete eingerichtet, um ihr Ziel zu erreichen, 30 Prozent ihres Ozeans zu schützen; ein Gebiet, das größer ist als Deutschland, wird in erheblichem Maße geschützt, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen und sich an den Klimawandel anzupassen. Die Seychellen finanzieren auch nachhaltige Fischereiprojekte und sind damit das erste Land der Welt, das die Kapitalmärkte zur Finanzierung der nachhaltigen Nutzung von Meeresressourcen nutzt.

Im Bereich des sozialen Wohlergehens haben die Seychellen den zweithöchsten Wert für menschliche Entwicklung in der afrikanischen Region. Alle Bürger haben Zugang zu Elektrizität und kostenloser medizinischer Versorgung. Problematisch seien jedoch nach wie vor die fehlende Untersuchung und Rechenschaftspflicht bei geschlechtsspezifischer Gewalt und Gewalt gegen Kinder sowie bei Kinderarbeit, moniert die NGO. Die Seychellen würden jedoch aktiv daran arbeiten. Homosexualität ist auf den Seychellen zwar legal, die Homo-Ehe ist es allerdings nicht. Aber auch daran werde gearbeitet, liest man.

Osttimor

Osttimor ist ein neues Reiseziel, das noch sehr weit von den ausgetretenen Pfaden entfernt ist. Es bietet Naturschönheiten, eine reiche Geschichte und einzigartige kulturelle Erfahrungen. Besucher können antike Ruinen erkunden, durch üppige Wälder oder zerklüftete Berge wandern, an unberührten Stränden entspannen oder die farbenfrohe und reiche Meereswelt des Landes entdecken. Getty Images/iStockphoto

In den 20 Jahren seit der Unabhängigkeit habe Osttimor beeindruckende Fortschritte bei der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Aufbau von Institutionen gemacht, heißt es bei Ethical Traveler. Die Lebenserwartung habe sich um mehr als zehn Jahre erhöht. Dennoch sei Osttimor immer noch ein fragiles Land mit niedrigem Einkommen, in dem ein großer Teil der Bevölkerung unter chronischer Ernährungsunsicherheit leide. "Es besteht die dringende Notwendigkeit, die Wirtschaft zu diversifizieren, da die Haupteinnahmequelle – die Ölindustrie – nahezu erschöpft ist", stellt man fest.

Timor-Leste könnte vom nachhaltigen Tourismus immens profitieren: "Mit seinen ausgedehnten, gesunden Riffen, schönen Wäldern und faszinierenden Tieren hat Timor-Leste ein großes Potenzial für eine Reise- und Tourismuswirtschaft, die dringend benötigte Arbeitsplätze und Einkommen schaffen würde", ist man sich seitens der NGO sicher. "Ein nachhaltiger Tourismus könnte auch zum Schutz und zur Bewirtschaftung der Umwelt beitragen, da die meisten Ressourcen des Landes derzeit in andere Bereiche wie Gesundheit, Bildung und Infrastruktur fließen." Conservation International arbeite bereits direkt mit Gemeinden sowie mit lokalen und nationalen Regierungen zusammen, um die Bausteine für ein nationales Schutzgebietssystem zu schaffen.

Ein hoffnungsvolles Beispiel sei die Insel Atauro, wo die Gemeinden die traditionellen timoresischen Gesetze zur Landbewirtschaftung (bekannt als Tara Bandu) wiederbeleben und gleichzeitig gemeindebasierte Tourismusinitiativen entwickeln würden, um das "Korallendreieck" zu erhalten: das artenreichste und biologisch komplexeste maritime Ökosystem der Welt, das sich über Teile Indonesiens, Malaysias, der Philippinen, Papua-Neuguineas, der Salomonen und Osttimor erstreckt.

Die demokratischen Institutionen von Osttimor seien zwar nach wie vor anfällig, aber das Land sei auf einem guten Weg, liest man. Ein neues Antikorruptionsgesetz, das unter anderem neue Regeln für die Offenlegung von Vermögenswerten und den Schutz von Informanten enthält, trat 2021 in Kraft. Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen gehören die Medien in Osttimor zu den freiesten in der Region; obwohl Journalisten in der Regel frei über Nachrichten berichten können, sind sie weiterhin politischem Druck ausgesetzt. Schließlich sei der Frauenanteil im Parlament und in der Regierung von Timor-Leste einer der höchsten unter den Entwicklungsländern, lobt die NGO, und auch die Ausbildung von Frauen hätte einen großen Sprung gemacht, wie die Tatsache zeigt, dass derzeit mehr Frauen als Männer Medizin studieren.

Fliegen und Klimawandel

"Wir sind uns darüber im Klaren, dass Reisen – vor allem mit dem Flugzeug – mit Umweltkosten verbunden ist", hält Ethical Traveler in einem Nachwort fest. "Aber", so heißt es weiter, "gelegentliche Flugreisen, um die Welt besser zu verstehen und mit anderen Kulturen in Kontakt zu treten, sind nach wie vor unerlässlich – wenn nicht sogar unverzichtbar." Obwohl man Reisende ermutige, wann immer möglich Züge, Fähren und Busse zu benutzen, lehne man die Idee der "Flugscham" für diejenigen ab, "die die Schönheit und Vielfalt unserer gemeinsamen Welt aus erster Hand erleben wollen". (red, 4.7.2023)