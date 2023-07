Die Medienbehörde KommAustria hat die Planung, den Aufbau und den Betrieb von Multiplex-Plattformen (MUX) für die Übertragung des Digitalradiostandard DAB+ ausgeschrieben. Damit können Zulassungen für den Betrieb eines bundesweiten, auch regionalisierbaren Multiplexes und mehrerer regionaler Multiplexe beantragt werden. Über sie können jeweils ca. 15 DAB+-Radioprogramm verbreitet werden, hieß es in einer Aussendung. "Vor dem Hintergrund eines in Österreich nur begrenzt verfügbaren Angebots an UKW-Frequenzen, ist DAB+ Digitalradio, da in anderen Frequenzbereichen ausgestrahlt wird, eine ausgezeichnete Möglichkeit, der Bevölkerung ein Mehr an hörbarer Medien- und Meinungsvielfalt in zeitgemäßer Klang- und Empfangsqualität anzubieten", so KommAustria-Vorsitzender Michael Ogris.

Radio

Die KommAustria schreibt neue Multiplexplattformen für DAB+ aus. Digitalradio Österreich

Bei besonderer Nachfrage bietet die KommAustria an, die jetzt gestartete Ausschreibung um einen bundesweiten Multiplex zu erweitern. Dieser könnte insbesondere für "Must Carry"-Programme wie etwa Hörfunkangebote des ORF genutzt werden. Der ORF setzt bisher nicht auf DAB+. Erst unlängst wurde bekannt, dass eine Novelle des Privatradiogesetzes künftig mehr DAB+-Programme pro Anbieter und Versorgungsgebiet ermöglichen soll. (APA, 3.7.2023)