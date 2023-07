Maria Sterkl aus Jerusalem

Gegen ein Uhr fand die Nachtruhe in der palästinensischen Stadt Jenin im Norden des Westjordanlandes am Montag ein jähes Ende. Israels Streitkräfte setzten zu einem Militärschlag an, der monatelang vorbereitet worden war: Hunderte Soldaten und Kräfte der Eliteeinheiten rückten ein, um kontinuierlich ins Flüchtlingslager der Stadt vorzurücken.

Unterstützt wurden sie aus der Luft mit Drohnen und Hubschraubern. Bulldozer gruben Zufahrtsstraßen zum Flüchtlingslager auf, entsicherten Sprengkörper. Die Zahl der palästinensischen Opfer stieg stündlich, zu Redaktionsschluss waren es mindestens sieben.

Es ist ein äußerst heikler Einsatz, der viele in der Militärinfrastruktur nervös macht: Binnen Stunden könnte das, was als punktuelle Operation angelegt war, in einen Flächenbrand ausarten. Terrorverbände in anderen Städten des Westjordanlandes könnten neue Fronten eröffnen. Israels Luftabwehrsystem ist für Raketenbeschuss aus Gaza und aus dem Libanon gerüstet.

Hamas-Führer Ismail Haniyeh hatte erklärt, dass "das Blut, das in Jenin vergossen wird, den Charakter der nächsten Phase bestimmen wird". Anders gesagt: Je höher die Opferzahl, desto mehr Kampffronten wird man eröffnen.

Armee warnte zunächst

Israels rechts-religiöse Regierung hatte die Armee bereits vor zwei Wochen zu dem Schlag in Jenin gedrängt. Auslöser war ein Attentat nördlich von Ramallah, das vier Israelis das Leben kostete. Die Armee stellte sich damals dagegen, sie warnte vor voreiligen Schritten. Nun schien man bereit zu sein. Dass die Offensive auf jenen Tag fiel, an dem die Wiederaufnahme der Massenproteste gegen die Regierung die Schlagzeilen dominieren sollte, könnte ein Zufall sein.

Wie groß die Sorge ist, dass die Lage außer Kontrolle gerät, lässt sich an der Begleitkommunikation ablesen. Militär- und Regierungsvertreter beteuerten am Montag, die Offensive "zielt nicht auf die Palästinenserbehörde ab, sondern allein auf die Terrororganisationen". Diese, so hieß es, würden schließlich auch den Palästinensern das Leben schwer machen. Diese Erklärungen dienen vor allem dazu, die Kampfzone zu begrenzen.

Jenin gilt den Militärs als "Schutzbunker der Terroristen". Die palästinensische Polizei hat die Stadt längst aufgegeben, die einzigen Uniformierten, die man dort sieht, sind israelische Soldaten, deren Einsätze meist von intensiven Schusswechseln begleitet sind. Der aktuelle Einsatz habe das Ziel, so die Armee, "die Abschreckung in Jenin wiederherzustellen".

Man versuche dabei so weit wie möglich, nur terroristische Infrastruktur zu treffen und die Zivilbevölkerung zu verschonen, betont der Armeesprecher. Die humanitäre Organisation Ärzte ohne Grenzen hält dieses Missionsziel für verfehlt. Deren Koordinatorin vor Ort, Jovana Arsenijevic, berichtete von dutzenden teils schwer verletzten Patienten und schweren Behinderungen bei der Erstversorgung. Mehrere Gaskanister seien auf den Innenhof des Khalil-Suleiman-Spitals abgeworfen worden, in dem Ärzte ohne Grenzen seit zwei Uhr morgens Verwundete versorge. Weitere Verletzte könnten nicht ins Spital gebracht werden, weil die Zufahrt zum Flüchtlingslager blockiert sei. (Maria Sterkl, 3.7.2023)