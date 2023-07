Die ewige deutsche Sehnsucht nach Italien, hier eine Strandidylle von 1968, wird nun auch von der Berliner Crucchi Gang und der Überführung deutscher Popmusik in den Italo-Pop weiterbefördert. IMAGO/UIG

Baxter Dury - I Thought I Was Better Than You

Baxter Dury ist der Sohn des großen Londoner Working-Class-Poeten und Musikers Ian Dury (Sex & Drugs & Rock 'n' Roll, Hit Me With Your Rhythm Stick ...). Und wie der 2000 verstorbene Vater hat sich der heute 51-jährige Bub auf I Tought I Was Better Than You auf kleine feine "Kitchen-sink"-Dramen spezialisiert. Diese werden mit Sprechgesang und Cockney-Akzent vorgetragen. Die Musik basiert auf Billigsdorfer-Elektronik. Sie groovt und funkt dezent. Im Hintergrund geben Frauen den griechischen Tragödinnenchor, während Baxter im Vordergrund launig Gschichtln druckt.

Baxter Dury

Don Letts - Outta Sync

Don Letts ist eine legendäre Londoner Figur aus den 1970er-Jahren, er brachte damals seinen Punkerfreunden von The Clash den Reggae näher und wurde in der Nachfolgeband Big Audio Dynamite neben seiner Tätigkeit als Dokumentarfilmer oder Radiomacher selbst zum Musiker. Mit 67 Jahren veröffentlicht er nun mit Outta Sync und Gästen wie dem kürzlich verstorbenen Terry Hall von The Specials und Wayne Coyne von den Flaming Lips ein gemütlich schunkelndes Reggae-Album mit Dub-Einschüben. Musikalisch darf man sich nicht allzu viel Tiefgang erwarten, aber, he, guter Typ!

Don Letts

Crucchi Gang - Fellini

Ausgedacht vom dieses Mal abwesenden Sven Regener von Element of Crime und Francesco Wilking von Die Höchste Eisenbahn widmet sich die Crucchi Gang auch auf ihrem zweiten Album Fellini der Vertonung deutscher Popmusik in Richtung Italo-Pop. So wird sogar Tocotronics Im Zweifel für den Zweifel als In Dubbio per il Dubbio zum eleganten Schlager. Reinhard Meys Gute Nacht, Freunde ist als Buonanotte Amici ohnehin zum Weinen schön – und der NDW-Klassiker Der Goldene Reiter von Joachim Witt wird als Cavaliere d’argento zum unwiderstehlichen Sommerhit für die Strandbar am Teutonengrill. Es geht doch auch ohne Besenstiel im Allerwertesten.

CrucchiGangVEVO

(Christian Schachinger, 4.7.2023)