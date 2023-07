S-Link

Haltestelle Mirabellplatz: Kritiker befürchten, dass hier die Verlängerung der Lokalbahn schon wieder enden könnte. S-LINK/dunkelschwarz ZT OG

Die Salzburger SPÖ hat für die turnusmäßig im März 2024 anstehenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen ein Thema gefunden: Seit Mitte Juni kampagnisieren die Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen gegen die unterirdische Verlängerung der Lokalbahn durch das Stadtgebiet von Nord nach Süd.

Kurz für alle Nicht-Ortskundigen: Aktuell endet die aus dem Norden kommende Lokalbahn unterirdisch am Salzburger Hauptbahnhof. Geplant sind eine Verlängerung unter Tag an der rechten Salzachseite über den Mirabellplatz, dann die unterirdische Querung des Flusses und die unterirdische Weiterführung bis in die südlichen Stadtteile; im Endausbau soll eine Durchbindung des Schienenstrangs bis in die Tennengauer Bezirkshauptstadt Hallein stehen. Kostenpunkt je nach Anzahl der Haltestellen und Tunnellänge laut Schätzungen der Planungsgesellschaft: irgendwo zwischen zwei und drei Milliarden Euro. Derzeit steht aber nur die Finanzierung eines Teilstücks von nicht einmal einem Kilometer bis zur ersten Haltestelle am Mirabellplatz.

An der Finanzierung und den Kosten hängt die SPÖ auch ihre Kampagne auf. Die S-Link genannte Mini-U-Bahn würde ein gewaltiges Loch ins Stadtbudget reißen, lautet die Quintessenz der Kampagne. "Einen Stillstand bei den städtischen Investitionen für ein einziges Verkehrsprojekt in Kauf zu nehmen ist schlichtweg unverantwortlich", sagt der Bürgermeister-Stellvertreter und SPÖ-Spitzenkandidat für 2024, Bernhard Auinger. In der Diskussion werde vergessen, dass der S-Link nur ein Projekt sei und kein System. "Wir benötigen in der Stadt Salzburg daher als ersten Schritt ein funktionierendes O-Bus-System mit einem Zehn-Minuten-Takt."

"Kernstück der Mobilitätswende"

Auf der anderen Seite steht die ÖVP mit Stefan Schnöll, Landeshauptmannstellvertreter und designierter Nachfolger von Wilfried Haslauer. Die ÖVP ist die treibende Kraft hinter dem Projekt und bezeichnet den S-Link als "Kernstück der Mobilitätswende". Schnöll hat sich als Verkehrslandesrat in den vergangenen fünf Jahren als Ökologisch-Konservativer positioniert und beispielsweise versucht, den Ausbau der Regionalbuslinien voranzutreiben.

Mit Bildung der schwarz-blauen Koalition und seinem Aufstieg zum Haslauer-Nachfolger hat Schnölls verkehrspolitisches Image allerdings etwas gelitten: Als Landeshauptmannstellvertreter spricht er sich nun auch für neue Kurzstreckenflüge zwischen Salzburg und Wien aus, obwohl es Zugverbindungen mit weniger als drei Stunden Fahrzeit gibt.

Bürgerinitiativen für Busse

Lange vor der SPÖ-Kampagne hat sich eine Initiative gegen den Bau der Mini-U-Bahn gebildet. Die Gegner und Gegnerinnen warnen ähnlich wie die SPÖ vor einer Schuldenfalle. Das Projekt bringe nicht die notwendige Verkehrswende, sondern verhindere sie, weil das Geld für andere Maßnahmen fehle. Sie fordern den Ausbau des O-Bus-Netzes mit verbessertem Takt, eine Verkehrsberuhigung in der Innenstadt und ein oberirdisches S-Bahn-Netz. Inzwischen hat man mehr als die für eine Bürgerbefragung notwendigen 2000 Unterstützungserklärungen gesammelt.

S-Link

Die SPÖ-Kampagne setzt auf die Angst vor explodierenden Baukosten. Foto: Thomas Neuhold

Jüngster Coup der Initiative: Auch Walter Hebsacker – er war 28 Jahre lang Baudirektor der Stadt Salzburg – hat sich öffentlich gegen den S-Link ausgesprochen. Sein Argument ist der Seeton, auf den die Stadt gebaut ist. Der Aufwand bei einer Untertunnelung, um die darüberliegenden Häuser bewohnbar zu halten, stehe in keinem Verhältnis zum Nutzen, sagt Hebsacker sinngemäß.

Die ÖVP und Schnöll haben auf die dräuende Bürgerbefragung bereits reagiert. Sie kündigen an, diese nicht nur in den betroffenen Gemeinden entlang der Trasse, sondern gleich landesweit abhalten zu wollen.

Werbung für S-Link

Die Planungsgesellschaft selbst hat auf die Kampagnen gegen das Projekt mit Werbemaßnahmen reagiert. Achtseitige Beilagen in den Salzburger Nachrichten und ganztägige Informationsveranstaltungen im Kongresshaus sollen die skeptische Bevölkerung überzeugen. Die Botschaften sind klar: Der S-Link sei "der Grundstein für die Mobilitätswende", oberirdisch gewinne die Stadt öffentlichen Raum zurück, und baulich sei der labile Seeton beherrschbar.

Unterstützung bekommt die Projektgesellschaft von einer kleinen Initiative, die sich "Dafür – Mobilität Zukunft" nennt. Diese wendet sich vor allem gegen "die Behinderungskultur" und will mit einer Onlinekampagne für den S-Link werben.

Bürgerliste und KPÖ

Differenzierte Stimmen sind in der kampagnenmäßig aufgeheizten Stimmung derzeit selten zu hören; am ehesten findet man sie bei der grünen Bürgerliste und der KPÖ.

Die Bürgerliste sei zwar grundsätzlich für das Projekt, ohne massive Verkehrsberuhigung an der Oberfläche werde es aber keine Zustimmung geben, sagt Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste). Nach den derzeit bekannten Plänen soll trotz S-Link aber der Pkw-Durchzugsverkehr erhalten bleiben. Schiester betont ferner, dass die Lokalbahnverlängerung nur mit einer Durchbindung bis nach Hallein sinnvoll sei.

Auch die KPÖ fordert eine Verkehrsberuhigung an der Oberfläche. Er glaube der ÖVP jedenfalls kein Wort, sagt KPÖ-Landtagsklubobmann Kay-Michael Dankl. Er kritisiert die von der ÖVP angekündigte landesweite Abstimmung: Diese diene wohl dazu, die Befragung in der Stadt und ein mögliches Nein auszuhebeln. Man könne den Eindruck gewinnen, die ÖVP fürchte sich vor den Bürgern und Bürgerinnen. (Thomas Neuhold, 4.7.2023)