Freiluftkino im Sommer, immer ein besonderes Erlebnis. Stefan Dworak

Das Filmerlebnis im Sommerkino ist etwas Besonderes – wenn es denn trocken bleibt. Risiken beim Wetter und bei der Filmauswahl kann man auch heuer wieder in unzähligen Open-Air-Kinos in ganz Österreich eingehen. Hier ein Überblick über besondere Highlights des Kinosommers, von Anspruchsvollem und Klassikern bis hin zu luftig-leichter Unterhaltung.

Westen

In Salzburg tourt Das Kino in Kooperation mit verschiedenen örtlichen Veranstaltern durch das ganze Bundesland und macht auch mehrmals Station in Salzburg Stadt. Indoor wird Das Kino gerade renoviert. Outdoor bietet das Programm eine Reise von Akropolis Bonjour und Adiós Buenos Aires über den großartig-wilden Ninjababy bis hin zu Adrian Goigingers Heimspielen mit Der Fuchs und Märzengrund. Als passender Sommerklassiker ist auch A Midsummer Night’s Dream von Local Hero Max Reinhardt und William Dieterle aus dem Jahr 1935 im Programm.

Auch Avantgarde-Fans müssen zur Abwechslung einmal nicht nach Wien pilgern. Das Sunset-Kino im Hof des Künstlerhauses bietet experimentelles Kino, heuer zum Thema Fragmentierung. Unter freiem Himmel auf der Picknickdecke mit Spritzer in der Hand ist der Kopf auch frei für Experimente, etwa von Animationsmeister Jan Svankmajer (Food, Breakfast, Lunch, Dinner) oder vom Trio Samuel Beckett / Buster Keaton / Alan Schneider.

Das Innsbrucker Zeughaus beherbergt wie eh und je das Open-Air-Kino des Otto-Preminger-Instituts. Von Ende Juli bis Ende August sind Arthouse-Filme aus dem vergangenen Jahr zu sehen. Highlights sind – neben dem brandneuen Barbie – Aftersun, Banshees of Inisherin oder All the Beauty and the Bloodshed. Als Klassiker sind heuer Věra Chytilovás Sedmikrásky – Tausendschönchen, Jim Jarmuschs Night on Earth und zum Abschluss eine Überraschungskomödie dabei.

In St. Johann laufen bei der alten Gerberei "Filme, die unter die Haut gehen", und in Walchsee schaut man von der Seepromenade auf die schwimmende Leinwand. Ganz im Westen in Vorarlberg zeigt das KUB-Open-Air-Kino Filme von Rafiki bis Nomadland. Beim Kino am See in Hardgibt’s nicht nur ein "Hardmovie" zu sehen, sondern sieben Stück: Elvis oder der ukrainische Familienkriegsmetafilm The Earth Is Blue As An Orange.

Filmladen Filmverleih

Norden

Die Reise Richtung Norden beginnt zuerst einmal in Niederösterreich. Dort ist im Sommerkino einiges los. Der Kinosommer Niederösterreich listet 29 Spielorte auf. In St. Pölten bietet das Open-Air-Kino des Cinema Paradiso auf dem Rathausplatz an 60 Spieltagen Konzerte, aktuelle Filme und Premieren wie Oppenheimer und auch Klassiker wie Hair oder Alexis Sorbas. Zum Film Der Schneeleopard gibt’s dort sogar vorab eine geführte Freiluft-Yoga-Einheit.

Das Sommerkino in Herzogenburg findet Dienstagabend beim örtlichen Lagerhaus statt, mit der französischen Komödie Meine schrecklich verwöhnte Familie samt Werbeaktion mit Abverkauf im Gartenmarkt. In Linz beginnt's, filmisch im Sommerkino des Moviemento hoch über dem OK Kulturquartier, u. a. mit Feminism WTF (mit Gesprächsrunde), Barbie, einer Vorschau auf den österreichischen Musikfilm Vienna Calling. Klassisch wird's bei Fellinis Müßiggänger, dem Vampir-Punk-Film The Lost Boys oder dem romantisch-witzigen Roman Holiday mit Audrey Hepburn.

Im oberösterreichischen Freistadt wird im August fürs Sommerkino extra die Straße gesperrt. Die Reise geht u. a. mit Thomas Stipsits nach Griechenland, und zu Gast ist auch Barbie von Greta Gerwig. In der letzten Augustwoche übernimmt dann das Festival Der Neue Heimatfilm die Leinwand. Auch in umliegenden Ortschaften mit den klingenden Namen Alberndorf, Kefermarkt, Reichenthal und Waldburg gibt es Sommerkinogastspiele. Regisseur Adrian Goiginger macht vor seinem Film Der Fuchs sogar einenKinowandertag auf die Burg Braunberg. Die perfekte Einstimmung fürs Sommerkino.

KinoCheck Indie

Süden

Freiluftkino erzeugt immer eine südländische Atmosphäre. Im Süden von Österreich an so markanten Orten wie der Grazer Murinsel. Dort stehen in Verantwortung des Rechbauerkinos unter anderem großartige Klassiker auf dem Programm, die einen Kontrapunkt zur lauschigen Sommeratmosphäre setzen, wie Ridley Scotts Meisterwerk Alien. Das Diagonale-Tribute für die Grazer Schauspielerin Marisa Mell ist hier ebenso vertreten wie Kottan ermittelt. Und bei der Rocky Horror Picture Show wird das Open Air dann zum Mitmachkino, wenn alle den Time Warp tanzen.

Das Leslie-Wanderkino schlägt im Joanneumsviertel seine Zelte auf, mit einem Best-of. Hier kann man etwa Monika Willis Schnittarbeit in Tár oder Park Chan-Wooks Die Frau im Nebel nachholen oder mit Der Zauberer von Oz aus dem steirischen Kansas flüchten.

Auch Kärnten ist kein blinder Sommerkinofleck. Im Innenhof der Musikschule Villach werden ebenso Sommerkinofilme gezeigt wie im Klagenfurter Burghof oder auf dem Hauptplatz Ferlach. Alle drei bieten einen Querschnitt des Kinojahres, angereichert mit einigen Specials wie dem Robert-Redford-Film Aus der Mitte entspringt ein Fluss.

Das Burgenland bietet in Bad Tatzmannsdorf ein Sommerkinoerlebnis am Waldteich und in der Josef-Hölzel-Allee. Der Nostalgiefaktor ist dort hoch, denn der junge Tom Cruise in Top Gun ist ebenso auf der Leinwand wie Bud Spencer und Terence Hill in Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. In ganz Österreich gibt’s dann noch stilles Kino via Kopfhörer auf derSommertour des Silent Cinema in Kooperation mit Ö3. Wenn man Glück hat, bekommt man auf einer der Leinwände auch einen Cinema-Next-Musikvideo-Vorfilm zu sehen.

Focus Features

Wien

Die Hauptstadt bietet die größte Sommerkinobandbreite: Neben dem Kino Wie Noch Nie im Augartenspitz gibt es mindestens sieben weitere Freiluftfilmangebote. Das Kaleidoskop am Karlsplatz hat beide Augen offen für die globalen Ungerechtigkeiten in 15 anspruchsvollen Filmen, bei freiem Eintritt und kombiniert mit Performances vorab. Am Mittwoch zum Beispiel mit dem Sundance-Film Mutt des chilenisch-serbischen Filmemachers Vuk Lungulov-Klotz über 24 chaotische Stunden im Leben eines New Yorker Transmanns. DotDotDot – der Morsecode für S-S-S wie Shorts – holt im Garten des VolkskundemuseumsKurzfilme auf die Leinwand, mit sozialverträglichem Pay-as-you-can-Eintritt, und das Frame[o]ut im Museumsquartier bietet ein markant kuratiertes Festivalfilmprogramm, heuer unter dem Motto "Resilienz" rund um Widerstand in all seinen Formen.

Der Baukunst widmet sich der Architektur Film Sommer im Hof des Architekturzentrums Wien rund um die Themen Leistbarkeit, Kreislauffähigkeit und radikale Dekarbonisierung. Auf dem Dach der Hauptbüchereimit seinem Best-of-Sommerkino lässt sich wunderbar in die Ferne schauen, etwa mit Jim Jarmuschs Ghost Dog nach New Jersey oder mit Verena Altenberger zu den Sternen unter der Stadt. Das Volxkino bietet auf seiner Tour durch die Bezirke "zwischen Gemeindebauten, am Gürtel, am Stadtrand oder am Wasser" ein buntes Programm bei freiem Eintritt. Zusammen mit der Filmauswahl lassen sich auch wunderbar neue Ecken von Wien entdecken und passende Filme wie etwa Aufzeichnungen aus der Unterwelt oder Sympathy for Mr. Vengeance.

Und wer es auch im Kino musikalisch will, ist am Rathausplatzgut aufgehoben. Dort kommen Konzertmitschnitte und Musikfilme von Klassik bis Lady Gaga oder One Republic auf die große Leinwand. Den Abschluss bilden dann Kurzfilme des Vienna-Shorts-Festivals.

HD Retro Trailers

(Marian Wilhelm, 4.7.2023)