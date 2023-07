WISSEN

Wie Sky Shield funktionieren soll

Das Ziel der European Sky Shield Initiative ist ein satellitengeschützter Schutzschirm über dem europäischen Luftraum, der frühestens 2025 in Betrieb gehen könnte. Abgewehrt werden sollen damit aber in erster Linie nicht Kampfjets, sondern Raketen und Drohnen. Angriffe mit diesen Waffen schätzen Fachleute seit Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine als tendenziell wahrscheinlicher ein.

Österreich, dessen Wehretats seither erhöht wurden, will sich daher am Einkauf entsprechender Systeme beteiligen. Am Freitag reist Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nach Bern, wo sie Österreichs Beitritt zu Sky Shield bereits unterzeichnen könnte.

Was genau Österreich für welchen Zweck anschaffen würde, ist aber noch Gegenstand von Planungen. "Und da stehen wir noch ganz am Anfang", sagt Brigadier Gerfried Promberger, Kommandant der heimischen Luftstreitkräfte, im Gespräch mit dem STANDARD. Noch in mehreren Bereichen gibt es dabei offene Fragen:

Reichweite

Grundsätzlich gibt es Raketen- und Drohnenabwehrsysteme mit sehr unterschiedlichen Reichweiten. Von kurzen und mittleren spricht man bei horizontalen Reichweiten von 15 bis 50 Kilometern – und einer Flughöhe von maximal 25 Kilometern. Zu den großen Reichweiten zählen alle Distanzen über 50 Kilometer. Für Österreich sind aktuell vor allem Abwehrsysteme für die kurze und mittlere Reichweite im Gespräch. Als mögliche Systeme stehen drei zur Debatte: Die Iris-T-SLM als europäische Lösung, die US-Patriot-Raketen und Israels Arrow 3.

Geografische Platzierung

Die Sky-Shield-Abwehr ist grundsätzlich nicht dazu gedacht, die gesamte Fläche Österreichs lückenlos zu schützen. Vielmehr soll einerseits die Bevölkerung in Ballungsräumen und Wohngebieten geschützt werden; andererseits die kritische Infrastruktur – von Kraftwerken über den Flughafen Wien-Schwechat bis zur in der Nähe liegenden OMV-Raffinerie.

Unbewohnte Flächen müssten von der Reichweite der Systeme nicht abgedeckt sein – oder wie es Kommandant Promberger formuliert: "Den Großglockner brauchen wir nicht beschützen." Angeschafft werden dürften vor allem mobile Systeme, die bei Bedarf an verschiedene Plätze verschoben werden können. Etwa zu einer etwaigen Konferenz von Staats- und Regierungschefs in Wien. (tschi)