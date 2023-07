In L'Haÿ-les-Roses ist der Bürgermeister persönlich attackiert worden. Die Empörung ist so groß, dass die Bewohner nun auf ein Ende der Unruhen hoffen

Stefan Brändle aus Paris

Vincent Jeanbrun wird wie ein Star empfangen, aber sein Gesicht bleibt verschlossen, auch wenn er den Leuten zuwinkt. Er sei müde, traurig und wütend, sagt er. "Aber ich bleibe aufrecht." Die Menge applaudiert weiter, ruhig und wortlos, um "ihrem" Bürgermeister die Unterstützung auszudrücken. Er hat sie "schrecklich nötig", wie er selber sagt. In der Nacht auf Samstag, um 1.30 Uhr, ließen Unbekannte einen alten Renault in das Eingangstor zu Jeanbruns Wohnhaus knallen. Der Brandbeschleuniger, von dem die Polizei später Spuren im Auto fand, wirkte verheerend und setzte Teile des Hauses umgehend in Brand.

Demonstrantinnen und Demonstranten in vielen Städten Frankreichs fordern seit Tagen Gerechtigkeit für den erschossenen Nahel. In der Nacht auf Montag nahmen die Proteste etwas ab. IMAGO/Blondet Eliot/ABACA

Jeanbrun, von der konservativen Partei Les Républicains, war nicht anwesend; er verbringt seit Beginn der aktuellen Banlieue-Krawalle Tag und Nacht in der "Mairie", dem Rathaus. Seine Familie kam mit dem Schrecken ihres Lebens davon: Frau Jeanbrun flüchtete mit ihren fünf- und siebenjährigen Kindern über den hinteren Garten zu Nachbarn.

Sie wurde mit einem Schienbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert, ein Kind mit versengten Augenbrauen. Vincent Jeanbrun teilte mit, seiner Familie gehe es den Umständen entsprechend gut. "Meine Frau hat mir soeben gesagt: Kommt nicht infrage, dass wir aufgeben!" Applaus brandet über den Platz vor dem modernen Rathaus.

"Wir haben genug"

In L'Haÿ-les-Roses gehen die Emotionen hoch. Bürgermeister aus dem ganzen Land sind gekommen, um ihre Solidarität auszudrücken. Im Tonfall unterscheiden sie sich: Der bürgerliche Bürgermeister von Cannes, David Lisnard, Vorsteher des französischen Bürgermeisterverbands, sagt aufgebracht: "Wir haben genug von den Angriffen auf die Symbole Frankreichs. Wir verlangen kein Mitleid, wir verlangen Maßnahmen."

Der kommunistische Bürgermeister von Nanterre, wo der Tod des 17-jährigen Nahel M. durch eine Polizeikugel die gewalttätigen Unruhen ausgelöst hatte, fordert dagegen mehr Gleichheit und soziale Gerechtigkeit, um den Frieden im Land wiederherzustellen.

Die Gemeindevorsteher drücken alle eine Malaise aus. In den letzten Tagen wurden in Frankreich mehrere Bürgermeisterautos abgefackelt. Das sei noch nie vorgekommen, sagt Lisnard.

Aber die Angriffe datieren nicht erst von den letzten Tagen. Viele Bürgermeister erzählen aus ihrem Alltag, von kleinen und großen Aggressionen. Wenn sie Gewaltakte verhindern oder schlichten wollen, werden sie selber, zum Teil körperlich, angegriffen. 220 Anzeigen von Bürgermeistern sind dieses Jahr bereits bei der Polizei eingegangen.

"Es ist nicht so, dass wir Angst haben", sagt Françoise Lecoufle, die Bürgermeisterin des im gleichen Vorstadtdepartement gelegenen Ortes Limeil-Brévannes. "Wenn alle 36.000 Bürgermeister Frankreichs anfangen, Angst zu haben, wird die Demokratie bald ganz demoliert."

Auf die Eltern kommt's an

Und wie will sie den Unruhen Einhalt gebieten? Sie, die täglich entlang der Bruchlinie arbeitet, die sich zwischen Einfamilienhäuschen und Einwanderersiedlungen zieht – sie hat keine "politischen" Rezepte. Natürlich brauche es mehr polizeiliche Kontrolle, sagt die kurzhaarige, energische Frau; natürlich brauche es mehr soziale Einrichtungen im Bereich des Service Public. "Aber das Wichtigste ist der Einfluss der Eltern. Die meisten Randalierer sind noch minderjährig, und viele stammen aus Familien, in denen die elterliche Autorität nicht mehr wirkt, oder nur zum Teil, weil der Vater die Wohnung verlassen hat oder die alleinerziehende Mutter von ihrer Arbeit in Beschlag genommen wird."

Ganz ähnlich äußert sich Saliou Dia. Er stammt aus dem Senegal und hat selber drei Buben und ein Mädchen großgezogen. In Champigny-sur-Marne, ebenfalls im Departement Val-de-Marne, hat er ein Kollektiv namens "Les papas debout" – "aufrechte Väter" – gegründet, um sie stärker in die Erziehung ihrer Kinder einzubinden. "Sie sind wie ich in afrikanischen Dörfern aufgewachsen, in denen die Mütter und die Gemeinschaft über die Kinder wachten", sagt Dia, heute 68 Jahre alt. "Doch dieses Schema wirkt hier nicht mehr, da die Dorfstruktur nicht mehr besteht und die Mütter tagsüber arbeiten. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um die Väter stärker einzubeziehen, sonst enden diese Straßenunruhen nie."

In L'Haÿ-les-Roses haben aber viele die Hoffnung, dass der Angriff auf das Haus des Bürgermeisters allen Beteiligten die Augen geöffnet hat. In der Nacht auf Montag war es an der Banlieue-Front schon bedeutend ruhiger. (Stefan Brändle aus Paris, 3.7.2023)