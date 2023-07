Blick auf Schloss Weissenstein in Matrei in Osttirol. Johann Groder / EXPA / picturede

Matrei in Osttirol – Am Schlatenkees, einem Gletscher in der Venedigergruppe, sind im Bereich der auf 2.796 Metern gelegenen Neuen Prager Hütte im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol einige Leichenteile bzw. Knochen entdeckt worden. Die Leichenteile dürften sich nach bisheriger Einschätzung "einige Jahrzehnte" dort befunden haben, sagte ein Sprecher der Tiroler Polizei am Montag.

Die Knochen, die offenbar ausgeapert waren, wurden am vergangenen Freitag von einem Alpinisten gefunden. Sie wurden mittlerweile nach Innsbruck überstellt, dort soll an der Gerichtsmedizin eine DNA-Untersuchung gemacht werden. Mehr könne man vorerst nicht sagen, auch nicht, ob es sich bei der toten Person um einen Skitourengeher handelte.

Es gelte, das Ergebnis der DNA-Untersuchung abzuwarten. Dies könne längere Zeit in Anspruch nehmen, so der Polizeisprecher.

Ähnlicher Fund 2011

Ein ähnlicher Fund am Schlatenkees war im Jahr 2011 bekannt geworden. Damals hatte ein Alpinist am Rande des Gletschers Skelettteile eines Menschen und einen genagelten Bergschuh gefunden. Polizisten, die mit einem Hubschrauber zur Fundstelle geflogen wurden, stellten zudem wenig später unterhalb der Kristallwand in 2.350 Meter Höhe zwei Oberschenkelknochen, einen Unterschenkelknochen und zwei Beckenknochen sicher. Diese gehörten vermutlich einem dort seit 1957 vermissten Einheimischen. (APA, red, 3.7.2023)