Seit Monaten fährt die Wiener ÖVP eine Kampagne, die das Schlaglicht auf No-Go-Areas der Bundeshauptstadt werfen soll. Nach ihrer Lesart sei Wien an gewissen Orten, wie etwa am Ottakringer Brunnenmarkt oder auf dem Favoritner Keplerplatz, nicht mehr Wien, weil eine aus dem Ruder gelaufene Zuwanderung das Stadtbild verändert haben soll – und die Menschen sich daher nicht mehr sicher fühlen würden. Auch hier wird wie so oft beim Thema Migration mehr mit anekdotischem Hörensagen als mit Evidenz argumentiert.

Antworten auf die Frage, wie die Wiener Bevölkerung die Integration und das Zusammenleben mit Zugewanderten bewertet, gibt nun eine neue Sora-Studie. Am Dienstag wurde sie von Projektleiter Christian Glantschnigg sowie Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) im Rathaus präsentiert. Und eines vorweg: Sie zeichnet ein differenziertes Bild.

Gutes Zusammenleben im Grätzl

Grundsätzlich bewerten die Wienerinnen und Wiener das Zusammenleben mit zugewanderten Menschen als durchwegs positiv. Je unmittelbarer die eigene Erfahrung, desto besser fällt die Beurteilung aus: Im Grätzel sehen zwei Drittel der insgesamt 1100 Befragten ein funktionierendes Zusammenleben. Bei ebenso vielen setzt sich der Freundeskreis auch aus Menschen zusammen, die aus einem anderen Land eingewandert sind. Nach dem Zusammenleben im Bezirk und in Wien generell gefragt, nimmt die Zustimmung der Befragten jedoch ab. In der ganzen Bundeshauptstadt funktioniert dies für die Hälfte der Befragten nicht. Skepsis herrscht vor allem bei älteren Menschen. Jüngere Wienerinnen und Wiener sind hingegen offener.

Auf positives Echo stößt das, was Menschen aus anderen Ländern mit nach Wien bringen. Egal ob Geschäfte oder Restaurants von Zugewanderten – 66 Prozent der Befragten finden, dass diese zu mehr Lebensqualität in der Stadt beitragen. "Unsere Daten zeigen außerdem, dass positive Auswirkungen auch von jenen wahrgenommen werden, die Zuwanderung tendenziell kritisch sehen", sagt dazu Sora-Projektleiter Glantschnigg. Gerade was den Arbeitsmarkt betrifft, gibt es einen großen Zuspruch für gezielte Zuwanderung.

Nicht mehr Zuwanderung erwünscht

Und doch scheint für mehr als die Hälfte der Wienerinnen und Wiener eine Grenze erreicht zu sein: 53 Prozent finden, dass es in Wien zu viel Zuwanderung gibt. Dabei gibt es nur einen kleinen Unterschied zwischen befragten Personen mit und solchen ohne Migrationshintergrund: Über 51 Prozent aller Personen mit Migrationsgeschichte finden, dass es genug ist.

Dabei, glaubt Wiederkehr, dürften sich die meisten Menschen an der irregulären Migration stoßen. Was er politisch aus diesen Zahlen ableitet? Im Großen bräuchte es eine bessere Verteilung etwa von Asylwerbern. "Österreich hat hier viel zu stemmen", sagt der Stadtrat. Nötig seien dazu aber Lösungen auf EU-Ebene. "Außerdem muss die qualifizierte Zuwanderung forciert werden, derzeit werden zu wenige Rot-Weiß-Rot-Karten vergeben", sagt Wiederkehr und verweist auf Kanada, das in Sachen Migrationsmanagement ein Vorbild sei.

Was Wien betreffe, gebe es "auf jeden Fall" Integrationsprobleme, betont Wiederkehr. Sorgen bereite ihm dabei etwa der Umstand, dass 70 Prozent der hier lebenden wahlberechtigten Türkinnen und Türken bei der letzten Wahl Recep Tayyip Erdoğan ihre Stimme gegeben haben.

Deutsch als Indikator für gelungene Integration

Die wichtigsten Indikatoren für eine gelungene Integration sind laut Studie die Sprachbeherrschung und Toleranz gegenüber anderen Menschen. An dritter Stelle steht für die Befragten, dass Zugewanderte eine Arbeit haben.

Wiederkehr fühlt sich von diesen Zahlen bestätigt: Gerade was die Sprachförderung betrifft, würde ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr viel bewirken, erneuert er seine Forderung. Außerdem setze die Stadt auf kostenlose Deutschkurse im Sommer für Schüler mit schlechtem Deutsch. Das Problem: Sie werden zu wenig genützt. "Da wäre es notwendig, diese verpflichtend einzuführen, doch der Bildungsminister blockiert auch hier."

Gegenseitige Kritik

Dies seien dringende Maßnahmen, um das Zusammenleben in Wien zu verbessern. Doch ÖVP und FPÖ würden hier nur Öl ins Feuer gießen und bewusst spalten. Daher sei er auch auf beide "angefressen", sagt Wiederkehr. Eine Reaktion der Wiener ÖVP ließ nicht lange auf sich warten: In einer Mitteilung hieß es, Wiederkehr würde "die Probleme weiter negieren".

Auch Integrationsministerin Raab meldete sich am Dienstag noch zu Wort und sprach sich gegen "kleinliches politisches Hickhack" aus. Man sei bereits vor Wochen auf die Stadt Wien zugegangen, berichtete sie. Sie deutete zugleich an, dass für die hohe Migration nach Wien auch die Stadt mitverantwortlich ist.

"Auffallend ist, dass der direkte Zuzug ins Sozialhilfesystem in Wien höher ist als in anderen Bundesländern, nicht zuletzt da Wien gewissen Migrantengruppen freiwillig höhere Beiträge zahlt. Da muss sich etwas tun", hieß es in einer der APA übermittelten Stellungnahme der Ministerin. Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp befand, dass "jede Form von Integration" gescheitert sei – Zahlen hin oder her. Rot-Pink mache jedenfalls dort weiter wo Rot-Grün aufgehört habe, nämlich "mit ausgebreiteten Armen jeden Wirtschaftsmigranten in Wien aufzunehmen", konstatierte er. Doch auch die ÖVP kam nicht ungeschoren davon. Die österreichischen Grenzen seien immer noch "löchrig wie ein Schweizer Käse". (Elisa Tomaselli, APA, 4.7.2023)