Im August kommt die Doku über "Aufstieg und Fall von Boris Becker", davor lässt die Ex-Frau in der "Bild" kein gutes Haar an der Tennislegende

Seine Zeit im Gefängnis habe ihn stark gemacht, sagte Boris Becker in einem TV-Interview. Gut für ihn, denn Stärke kann er jetzt gebrauchen: In der Doku "Aufstieg und Fall von Boris Becker" des britischen Streamingdienstes ITVX meldet sich Lilly Becker zu Wort, die sowohl über Aufstieg als auch Fall der Tennislegende einiges zu berichten hat.

Dass Lilly Becker nicht gut auf ihren Ex zu sprechen ist, wusste man bereits. In der "Bild"-Zeitung nennt sie ihn "Narzisst" und "Egoist". Es mache ihm "Angst, dass er den Inhalt dieser Doku nicht beeinflussen kann. Er ist es gewohnt, andere zu steuern und zu manipulieren. Aber ich lasse mir nicht den Mund verbieten, auch wenn er gerade wieder seine Anwälte auf mich hetzt." Die beiden heirateten im Sommer 2009, ihr Sohn kam wenige Monate später zur Welt. Im Mai 2018 verkündete das ehemalige Paar die Trennung. Eine Scheidung gab es aber bisher nicht.

Boris und Lilly Becker auf dem roten Teppich bei der Preisverleihung des Laureus Sports Awards 2018 im Fürstentum Monaco. imago/Peter Seyfferth

Immerhin kann man ihr nicht vorwerfen, sie hätte keine Gefühle mehr für ihren Ex-Gemahl. Wiewohl: Hassen würde sie ihn nicht, sagt sie in dem Interview. Lieben aber auch nicht und vermissen sowieso schon gar nicht. Auch das hatte man vermutet. Überraschender hingegen die Aussage, sie "empfinde Mitleid mit ihm". Sehr groß dürfte dieses allerdings nicht sein, denn in der Aussage "Ich war nicht im Gefängnis, er schon", schwingt relativ unverhohlen ein wenig Schadenfreude mit. Eine Abrechnung ist das Interview allemal: "Ich glaube nicht, dass er nachts gut schlafen kann. Ich dagegen schlafe tief und fest, wie ein Engel. Ich könnte ihm auch in die Augen blicken, würde er vor mir stehen. Er könnte das nicht, da selbst er ein schlechtes Gewissen haben muss."

Laut Lilly Becker hat der Mann sie zeit ihrer Ehe mehrmals betrogen. Als sie die Trennung wollte, soll er sie aus dem Haus geworfen haben. "Ich hatte keinen Cent Bargeld, wusste nicht, wohin. Wir haben dann die erste Nacht auf einer Bank im Café übernachtet", sagt Lilly Becker zu "Bild". Der Rosenkrieg wird seit Jahren von beiden Seiten in der Öffentlichkeit ziemlich unempfindlich ausgetragen.

Perfektes Ende

Die Doku sei "ein perfektes Ende", sagt Lilly Becker. Und: "Nach der Doku möchte ich nie wieder öffentlich über ihn reden müssen." Sie wolle "einfach nur die Scheidung, damit ich endlich mein Leben genießen kann. Es reicht." Der letzte Satz ist ein gutes Stichwort.

Die zweiteilige Doku soll aus Beckers Leben vom Wimbledon-Sieg im Jahr 1985 bis zu seiner Zeit im Gefängnis erzählen. Der ehemalige Tennisspieler war Ende April 2022 wegen Insolvenzvergehens zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nach rund sieben Monaten kam er im Dezember 2022 frei. In Deutschland soll die Doku laut "Bild" ab dem 4. August bei Paramount+ abrufbar sein. Man wird sich das anschauen müssen. (prie, 4.7.2023)