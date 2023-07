Google gilt jetzt laut dem DMA als Gatekeeper. REUTERS/HANNAH MCKAY

Die großen Tech-Unternehmen erfüllen die Kriterien der Europäischen Union um als sogenannter Gatekeeper zu gelten. Das haben Alphabets Google, Amazon, Apple, Meta Platforms und Microsoft in der Nacht von Montag auf Dienstag der Europäischen Kommission mitgeteilt.

Gemäß dem Digital Markets Act (DMA), der im vergangenen November in Kraft trat, gelten Unternehmen mit mehr als 45 Millionen monatlich aktiven Nutzern und einer Marktkapitalisierung von 75 Milliarden Euro als Gatekeeper, wenn sie einen zentralen Plattformdienst anbieten. Samsung und der Tiktok-Eigentümer Bytedance erklärten ebenfalls, dass sie die EU-Schwellenwerte erfüllen, so Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Gatekeepers unterliegen einer Liste von Geboten und Verboten.

Letztmöglicher Termin

Der DMA soll es auch kleineren Unternehmen möglich machen, an einem gemeinsamen digitalen Markt der Union teilzunehmen, indem den großen Tech-Konzernen verboten wird, ihre Marktmacht auszunutzen um die Konkurrenz auszusperren. So müssen Google, Amazon, Apple, Meta und Co es gewerblichen Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, auf jene Daten zuzugreifen, die sie bei der Nutzung der jeweiligen Plattform generieren. Das bedeutet, dass die Großen der Branche nicht allein über die Daten Dritter verfügen dürfen.

Außerdem muss es Unternehmen möglich sein, ein Angebot zu bewerben, das auch außerhalb der Gatekeeper-Plattformen gilt. Darüber hinaus ist es Gatekeepern verboten, ähnliche Dienstleistungen und Produkte von Dritten auf der eigenen Plattform zurückzureihen.

Damit haben die US-Techkonzerne den letzten möglichen Termin zur Selbsterklärung ausgenutzt: Die Deadline war der 3. Juli 2023. Die Gatekeeper haben ab jetzt sechs Monate Zeit, um die Anforderungen des DMA zu erfüllen. Dies muss bis zum 6. März 2024 geschehen. (red, 4.7.2023)