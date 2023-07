Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Ja, wir wollten es auch einmal kurz halten und in der Saisonpause die Gehörgänge ein bisschen schonen. Es mag uns aber trotzdem nicht so wirklich gelingen. Wie auch? Austria kooperiert nun offiziell mit Stripfing, der ehemalige Rapidler Potzmann ist bei der Austria unter Vertrag, Rapid "Urgestein" Werner Kuhn ist Geschichte, in der letzten Woche gab es drei Testspiele, es gab Zugänge, Abgänge und dann kam es noch zum Austria-Comeback von Franky Schiemer. Wie soll man da eine kurze Sendung aufnehmen?



Den Sendungstitel lassen wir jetzt dennoch so, das ist aber auch das einzige, was an dieser Folge kurz und bündig ist. Wie gewohnt haben wir ausführliche und hoffentlich interessante Infos über Rapid und Austria parat.

Frage der Woche

Was sagen Sie zu den bisherigen Transfers? (Stefan Novotny Markus Friebis, 4.7.2023)