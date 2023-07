Airbus hat in seinem Werk in Toulouse das nach eigenen Angaben sechste und letzte Beluga-XL-Frachtflugzeug ausgeliefert. Das Flugzeug trägt neben der Standardlackierung mit den Airbus-Hausfarben und dem Airbus-Logo auch die große Aufschrift "Also flying outsized cargo to your destination" und ein individuelles "Zwinkerndes Auge"-Motiv auf der linken Seite des vorderen Rumpfs. Der Beluga XL Nummer 6 bereitet sich derzeit auf seinen Erstflug vor, der in den kommenden Tagen stattfinden soll. Das Flugzeug wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 in Dienst gestellt, berichtet Simple Flying.

Der letzte Airbus Beluga XL zwinkert dem Betrachter zu. Airbus

Der Beluga XL (offiziell als A330-700L ) basiert auf der Airbus-A330-200-Plattform und ist der Nachfolger des Beluga-ST-Transporters von Airbus, der für den Transport von Flugzeugkomponenten zwischen Airbus-Fabriken und -Montagewerken in ganz Europa konzipiert wurde. Das Beluga-XL-Programm wurde im November 2014 offiziell gestartet, um den veränderten logistischen Transportanforderungen von Airbus gerecht zu werden.

Der Hersteller betrieb bereits fünf Beluga ST in dieser Funktion (basierend auf dem A300-600), benötigte jedoch ein Flugzeug mit einer noch größeren Nutzlastkapazität, um größere Tragflächen und andere Komponenten zu transportieren, da sich die Airbus-Zivilflugzeugfamilie im Laufe der Zeit weiterentwickelt hatte. Der Beluga XL hatte seinen Erstflug im Juli 2018 und wurde im Februar 2021 von Airbus Transport International (ATI), der Logistiksparte des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns, in Dienst gestellt.

Insgesamt sechs Beluga XL sind für Airbus unterwegs. Airbus/Hervé Goussé/Master Films

Vor dem Einsatz des Beluga ST erfüllte Airbus diese Aufgabe mit einer Flotte von vier "Super Guppies" – einem viermotorigen Turboprop-Frachter, den Boeing ursprünglich in den 1960er-Jahren entwickelt hatte. Diese wurden aufgrund ihrer begrenzten Frachtkapazität durch den Beluga ST ersetzt, der seinerseits durch die Beluga-XL-Flotte ersetzt werden.

Der Beluga XL ist um sieben Meter länger und um einen Meter breiter als der Beluga ST und verfügt über eine 30 Prozent höhere Ladekapazität als sein Vorgänger. Dank neuer, effizienter Beladungssysteme beträgt die Umschlagzeit des Beluga XL etwa eine Stunde und ist damit fast um die Hälfte kürzer als bei einem Beluga ST. Mit einer Rumpflänge von 63 Metern und einer Breite von 8,8 Metern sowie einer Kabinenhöhe von 7,5 Metern verfügt das Flugzeug über eine große Frachttür oberhalb des Flugdecks, die das Verladen ganzer Flügel und großer Rumpfteile in den voluminösen Frachtraum erleichtert, der sich vom Bug bis zum Heck erstreckt. Der geräumige Frachtraum des Beluga XL misst 2.209 Kubikmeter und ist damit der größte unter allen zivilen und militärischen Flugzeugen, die derzeit weltweit im Einsatz sind. Nach Angaben von Airbus kann der Beluga XL zwei fertige Tragflächen der A350 XWB transportieren, während der Beluga ST nur eine aufnehmen konnte.

Der geräumige Frachtraum des Beluga XL misst 2.209 Kubikmeter und ist damit der größte unter allen zivilen und militärischen Flugzeugen, die derzeit weltweit im Einsatz sind. Airbus/JB. Accariez/Master Films

Mit einer maximalen Nutzlast von 51 Tonnen hat der Beluga-XL-Frachter eine Reichweite von 4.000 Kilometern. Alle sechs Beluga-XL-Flugzeuge sind mit Rolls-Royce-Trent-700-Triebwerken ausgestattet. Der sechste und letzte Beluga XL wird in Kürze seinen Dienst in der ATI-Flotte aufnehmen, die derzeit zwischen elf europäischen Destinationen verkehrt. Die Beluga XL ersetzen nach und nach die bestehende Beluga-ST-Flotte, die aus dem Transport von Airbus-Flugzeugkomponenten ausscheidet.

Dies wird jedoch nicht das Ende der Beluga-ST-Flotte sein, liest man bei Simple Flying. Die Flugzeuge werden schrittweise in eine andere operative Abteilung von ATI überführt – Airbus Beluga Transport (AiBT). AiBT wurde im Juli 2022 gegründet und ist für den Betrieb der fünf Beluga STs unter einem eigenen Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) verantwortlich. Während sich der Betrieb von AiBT bisher auf Missionen für andere Airbus-Divisionen (wie die Raumfahrt- und Hubschrauber-Divisionen) konzentrierte, zielt AiBT nach Angaben von Airbus darauf ab, einen zunehmenden Anteil externer kommerzieller Kunden zu übernehmen. (red, 5.7.2023)