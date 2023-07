Die Suche nach besseren Waffen treibt die meisten "Diablo"-Spieler an. Blizzard

Der gewohnte Weg, an wertvolle Gegenstände im neuen Action-Rollenspiel "Diablo 4" zu gelangen, ist es, Gegner zu eliminieren. Im Idealfall lassen diese legendäre oder noch bessere Waffen und Rüstungen fallen, die dann an den eigenen Helden angelegt werden können. Nun gibt es eine neue Theorie, wie man in Kellergewölben noch schneller an diese wichtigen Gegenstände kommen soll.

Ich hasse Ratten!

Auf Reddit – wo sonst – hat ein Nutzer behauptet, man müsse in Dungeons einfach den Ratten folgen, um legendäre Gegenstände zu erhalten. "Okay, das hört sich jetzt wirklich bizarr an, aber für gute Beute müsst ihr den Ratten folgen. Folgt in keinem Dungeon dem vorgegebenen Weg, sondern einfach den Ratten", schrieb er vor wenigen Tagen. Innerhalb weniger Minuten ließen sich so besonders effektiv legendäre Waffen finden. Die Ratten würden zu den richtigen Feinden führen, behauptet er. "Es ist echt, ich bin nicht verrückt!"

Die Skepsis war natürlich groß, doch schon bald mehrten sich die Kommentare, dass der Trick tatsächlich funktioniere. Aufgrund des unregelmäßigen Auftauchens der Ratten und deren manchmal nicht ganz sichtbaren Laufwege ist die Theorie dennoch weiterhin kritisch zu hinterfragen.

Loot-Tricks

Nicht nur Reddit füllt sich seit dem Start von "Diablo 4" mit Thesen und Videos, die besonders effektive Stellen im Spiel zeigen, an denen man schnell an gute Ausrüstung kommt oder sehr effektiv im Level steigt. Tatsächlich geht es in dem Action-Rollenspiel genau um diese zwei Dinge, und offenbar ist das möglichst rasche Erreichen höherer Entwicklungsstufen und einer guten Ausrüstung auch bei "Diablo 4" sehr gefragt.

Zur Beruhigung vieler Spielerinnen sei gesagt, dass man das Spiel auch ohne diese Tricks ganz gut genießen kann. Vor allem zeigte sich Entwickler Blizzard zuletzt fleißig beim Schließen bestimmter Lücken, die zu schnelles Leveln erlaubt haben.

Der Hype ist in jedem Fall groß, und die Verkaufszahlen dürften für den Publisher zufriedenstellend sein. Nach fünf Tagen kommunizierte man einen Umsatz von 666 Millionen Dollar. Ein Spaß, um auf den teuflischen Inhalt des Spiels zu referenzieren. Wie viele Stück des Spiels wirklich verkauft wurden, ließ der Entwickler allerdings noch nicht wissen. (red, 4.7.2023)