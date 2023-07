Mehrere Personen sind verletzt worden, als am Dienstag ein Auto in eine Menschenmenge in Tel Aviv raste. AFP/MENAHEM KAHANA

Tel Aviv – Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Tel Aviv sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Auto sei in eine Gruppe von Fußgängern gefahren, teilte der israelische Rettungsdienst am Dienstag mit. Mindestens fünf Verletzte werden demnach derzeit vor Ort behandelt, der Fahrer sei "neutralisiert" worden. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

Medienberichten zufolge sollen auch Schüsse abgegeben worden sein, vorerst war von zehn Verletzten die Rede, mehrere in kritischem Zustand. Eine 46-jährige Frau schwebt demnach in Lebensgefahr.

Reaktion der Hamas

Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas hat den Anschlag als "erste Reaktion" auf den Militäreinsatz Israels im Westjordanland bezeichnet. Es sei ein Zeichen dafür, dass die "Besatzung den Preis für die Verbrechen in Jenin zahlen wird", teilte ein Sprecher der Palästinenserorganisation am Dienstag mit – ohne den Anschlag direkt für sich zu reklamieren.

Israel hatte in der Nacht auf Montag eine der größten Militäroperationen im Westjordanland seit Jahrzehnten begonnen. Die Armee rückte nach mehreren Luftschlägen mit mehr als tausend Soldatinnen und Soldaten in die palästinensische Stadt Jenin ein. Dort lieferte sich das Militär stundenlange Feuergefechte mit bewaffneten Anwohnern. Mindestens zehn Menschen wurden getötet, 100 weitere verletzt. (APA, 4.7.2023)