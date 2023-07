Mehrere Personen sind verletzt worden, als am Dienstag ein Auto in eine Menschenmenge in Tel Aviv raste. AFP/MENAHEM KAHANA

Tel Aviv – Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Tel Aviv sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Auto sei in eine Gruppe von Fußgängern gefahren, teilte der israelische Rettungsdienst am Dienstag mit. Mindestens fünf Verletzte werden demnach derzeit vor Ort behandelt. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Medienberichten zufolge sollen auch Schüsse abgegeben worden sein, vorerst war von zehn Verletzten die Rede, mehrere in kritischem Zustand. (APA, 4.7.2023)