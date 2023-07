Wien - ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz ist am Dienstag das Goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen worden. Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) überreichte Wehrschütz ebenso wie der ORF-Ressortleiterin für Musik und Theater, Karin Veitl, die Anerkennung im Bundeskanzleramt. Veitl verantwortet etwa Produktionen wie das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Wehrschütz berichtet seit vielen Jahren aus dem Osten Europas - derzeit auch aus der Ukraine.

ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz wurde mit dem Goldenen Ehrenkreuz ausgezeichnet. Hier in einer Aufnahme vom September 2022. APA/FLORIAN WIESER

Wehrschütz kam 1991 zum ORF. Nach Stationen beim Teletext und dem Radio wurde er 1999 als Balkan-Experte nach Belgrad entsandt. Zu seinem Tätigkeitsbereich als Korrespondent und Büroleiter zählt die Berichterstattung über Serbien, Montenegro, Mazedonien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien, Kosovo und Albanien. Seit 2014 ist Wehrschütz auch in der Ukraine im Einsatz. "Ich freue mich über diese hohe Auszeichnung und nehme sie als Anerkennung meiner Arbeit und die meiner Mitarbeiter für den ORF und sein Publikum an, aber auch als Dank an meine Familie, die bereit ist, all das zu ertragen, was der Einsatz an der Front mit sich bringt", so der ORF-Journalist.

ORF-Generaldirektor Weißmann gratulierte

Die Musikologin, Journalistin, Pianistin und Klavierlehrerin Veitl dockte 1988 als freie Mitarbeiterin beim ORF an. Seit 1999 ist sie gestalterisch in der TV-Kultur tätig, seit 2015 ebendort als Leiterin der Ressorts Musik und Theater. "Es ehrt und freut mich sehr, eine solche Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen", wurde sie in einer Aussendung zitiert.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann gratulierte den beiden Mitarbeitern des öffentlich-rechtlichen Medienhauses zu dieser "wohlverdienten Würdigung". "Ob Kulturvermittlung auf höchstem Niveau, zum Beispiel mit der jährlich um die Welt gehenden TV-Produktion des Neujahrskonzerts als Aushängeschild österreichischer Kultur, oder die herausfordernde politische Berichterstattung aus dem Osten Europas und den Krisengebieten des Ukraine-Krieges - all das ist öffentlich-rechtliche Top-Leistung im Dienst der Gesellschaft und unseres Publikums." (APA, 4.7.2023)