Villach – In Villach ist seit Montagnachmittag ein größerer Polizeieinsatz mit Hausdurchsuchungen im Gange. In den sozialen Medien kursierten Aufnahmen des Einsatzes mit bewaffneten Cobra-Beamten im Stadtgebiet, lokale Medien berichteten. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei zunächst keine Angaben zu dem Einsatz machen, hieß es auch auf APA-Nachfrage.

Auf einem online gestellten Video war zu sehen, wie mehrere Polizisten in einer Siedlung ein Wohnhaus umstellen. Spekulationen zufolge soll es bei dem Großeinsatz um Drogenkriminalität, Menschenhandel oder illegale Prostitution gehen. Sprecherin Waltraud Dullnig wollte die Gerüchte nicht kommentieren und stellte eine Pressekonferenz nach Ende des Einsatzes in Aussicht. Wann es so weit sein werde, war indes noch unklar. (APA, 4.7.2023)